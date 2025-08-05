Висячий мост и рождение легенды: что произошло 5 августа в истории Петербурга

День, когда разделили Польшу и взлетел «Русский витязь».

5 августа — день, отмеченный важными событиями в истории Санкт-Петербурга.

От геополитических решений до инженерных достижений и культурных дебютов — этот день оставил свой след в летописи города на Неве.

1772: Раздел Польши

5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге Россия и Австрия подписали конвенцию, которая положила начало разделу Речи Посполитой.

Согласно секретному документу, Австрия получила Галицию, Пруссия — Померанию, а Россия — земли Восточной Белоруссии.

1826: Банковский мост

5 августа 1826 года через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) была открыта висячая пешеходная переправа, соединяющая Казанский и Спасский острова.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», мост получил название Банковский, так как одним своим крылом упирался в Ассигнационный банк.

Проект моста подготовили инженеры В. фон Треттер и В.А.Христианович. По углам моста были размещены скульптуры грифонов, которые, по легенде, сохраняют и приумножают богатство.

1894: Дебют Шаляпина

5 августа 1894 года на сцене знаменитого театра «Аркадия» состоялось первое в Санкт-Петербурге выступление великого Федора Шаляпина.

Певец исполнил партию Миракля в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

1913: “Русский витязь”

5 августа 1913 года состоялся первый в мире полет крупнейшего многомоторного самолета конструкции Игоря Сикорского «Русский витязь».

Биплан был построен на петербургском отделении рижского завода Руссо-Балт и имел размах крыльев 27 метров, длину 20 метров и четыре стосильных мотора.

1924: Первый советский тепловоз

5 августа 1924 года конструктор Яков Модестович Гаккель представил первый советский тепловоз, построенный в мастерских Балтийского судостроительного завода.

Гаккель также возводил одну из первых гидроэлектростанций на Ленских приисках, организовывал трамвайное сообщение в Санкт-Петербурге и конструировал самолеты.

5 августа — день, который вместил в себя важные события, оставившие свой след в истории Санкт-Петербурга и России.