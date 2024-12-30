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Тайны «Пещеры ведьмы» в Монрепо: выборгский портал желаний

30 декабря 2024 21:32
Вход в пещеру из валунов
Тайны «Пещеры ведьмы» в Монрепо: выборгский портал желаний
Городовой ру

В этом месте почему-то хочется говорить только шепотом.

Выборг, город с удивительной историей, хранит множество тайн, но настоящая жемчужина этих мест — парк «Монрепо». Среди его живописных ландшафтов и старинных построек скрывается место, окутанное мистикой и легендами. Это «Пещера ведьмы», расположенная на «Острове мертвых». Название интригует, а история заставляет задуматься.

Пещера совсем небольшая, для спелеологов она вряд ли будет представлять интерес, но для обычных туристов — это находка. Между массивных валунов прячется проход, словно врата в неизвестное. Однако вопреки названию, к черной магии пещера отношения не имеет. Слово «ведьма» происходит от древнего «ведать», то есть «знать». Это место ассоциируется с мудростью и знаниями.

Местные жители утверждают, что пещера обладает необычной энергетикой, и называют ее «Пещерой исполнения желаний». Говорят, если пройти через своды с заветной мечтой, она обязательно сбудется. И хотя никаких научных подтверждений этому нет, туристы с удовольствием проверяют легенду на себе.

Как добраться: отправляйтесь на скоростной поезд «Ласточка» от станции Удельная до Выборга. После этого прогулка по парку приведет вас к загадочной пещере. Готовы загадать желание? Может, этот портал в Монрепо откроет для вас что-то необычное.

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Автор:
Максакова Яна
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