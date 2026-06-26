«Алые паруса» без дождя и +27 в тени: Петербург ждет жаркая неделя с привкусом тропиков

Новая рабочая неделя начнется с теплых дождей.

Последние пару дней Петербург немного «ознобило» — температура была даже чуть ниже нормы. Но тучи уже уходят на восток, а солнце начинает припекать.

Если вы успели достать куртки, можете смело убирать их обратно. В город возвращается настоящее лето.

Идеальные выходные

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, суббота и воскресенье обещают быть очень теплыми. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Это то самое время, когда в городе становится максимально комфортно: уже не холодно, но еще и не плавится асфальт. Отличный повод выбраться на залив или просто погулять по паркам.

«Алые паруса»: погода не подведет

Главная новость для выпускников и туристов — в ночь праздника погода будет почти идеальной. Прогноз не меняется: дождей не ждем, ветер будет слабым и приятным.

В самом центре города в середине ночи будет около +14…+16 градусов. Для прогулок под разведенными мостами это самые комфортные цифры — замерзнуть не успеете.

Дожди в начале недели

В понедельник и вторник в город заглянут циклоны. Могут пройти короткие дожди, но они не принесут холода. Наоборот, будет даже душновато: ночью до +18, а днем всё те же +24…+26 градусов.

Это будет напоминать тропическое лето — влажно и жарко.

Что будет дальше?

С середины следующей недели жара начнет понемногу спадать. Температура станет чуть ниже, но настоящего похолодания не будет. Днем столбик термометра вряд ли опустится ниже +20 градусов.

Ранее «Городовой» рассказывал, где петербуржцам можно безопасно купаться в ближайшие дни.