Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом

Лахта Центр присоединяется к празднику выпускников.

Главный небоскреб города и всей Европы решил не оставаться в стороне от праздника. В ночь «Алых парусов» «Лахта Центр» превратится в гигантский праздничный маяк.

Праздничную подсветку включат 27 июня в 22:30. Любоваться огнями на башне можно будет до самого утра — их погасят только в 03:30, сообщили в пресс-службе небоскреба.

Город наводит марафет

Петербург сейчас активно «чистит перышки». Коммунальщики работают в усиленном режиме. Проверяют всё: от чистоты в подворотнях до исправности каждого фонаря на набережных.

Пешеходные зоны вымыты, а весь мусор вывезен. Город должен выглядеть на все сто, ведь к нему будет приковано внимание всей страны.

С погодой повезло

Главный синоптик Петербурга обнадежил: куртки и зонты, скорее всего, не понадобятся. Холодный фронт уходит. В праздничную ночь в центре города будет комфортно — около +16…+20 градусов.

Дождей не обещают, ветер стихнет. А уже в воскресенье в Петербург придет настоящая жара до +27. Настоящее лето начинается прямо вместе с выпускным.

Что еще нужно знать про «Алые паруса»

Если вы планируете смотреть шоу, вот пара интересных фактов:

Главный герой: по Неве традиционно пройдет бриг «Россия». У него уникальные алые паруса, площадь которых почти 900 квадратных метров.

по Неве традиционно пройдет бриг «Россия». У него уникальные алые паруса, площадь которых почти 900 квадратных метров. Музыка и свет: весь проход корабля синхронизирован с пиротехническим шоу. В этом году главной темй станут русские сказки.

весь проход корабля синхронизирован с пиротехническим шоу. В этом году главной темй станут русские сказки. Традиция: Празднику уже много лет. Впервые он прошел еще в 1968 году, потом о нем забыли и возродили только в 2005-м. С тех пор это бренд Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов».