Городовой / Новости Петербурга / Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Алые паруса» без дождя и +27 в тени: Петербург ждет жаркая неделя с привкусом тропиков Новости Петербурга
Вместо сложных пирожных готовлю ленивый Наполеон: 15 минут — и все думают, что я готовил часами Полезное
Плюс один: какая станция появилась в новых планах на 2030 год в петербургском метро Новости Петербурга
Получится дешевле, чем в Турции: как сэкономить на отдыхе в Дубае - лайфхаки для российских туристов Полезное
Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом

Опубликовано: 26 июня 2026 17:50
 Проверено редакцией
Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом
Маяк для выпускников: как самый высокий небоскреб Европы отметит праздник вместе с Петербургом
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Лахта Центр присоединяется к празднику выпускников.

Главный небоскреб города и всей Европы решил не оставаться в стороне от праздника. В ночь «Алых парусов» «Лахта Центр» превратится в гигантский праздничный маяк.

Праздничную подсветку включат 27 июня в 22:30. Любоваться огнями на башне можно будет до самого утра — их погасят только в 03:30, сообщили в пресс-службе небоскреба.

Город наводит марафет

Петербург сейчас активно «чистит перышки». Коммунальщики работают в усиленном режиме. Проверяют всё: от чистоты в подворотнях до исправности каждого фонаря на набережных.

Пешеходные зоны вымыты, а весь мусор вывезен. Город должен выглядеть на все сто, ведь к нему будет приковано внимание всей страны.

С погодой повезло

Главный синоптик Петербурга обнадежил: куртки и зонты, скорее всего, не понадобятся. Холодный фронт уходит. В праздничную ночь в центре города будет комфортно — около +16…+20 градусов.

Дождей не обещают, ветер стихнет. А уже в воскресенье в Петербург придет настоящая жара до +27. Настоящее лето начинается прямо вместе с выпускным.

Что еще нужно знать про «Алые паруса»

Если вы планируете смотреть шоу, вот пара интересных фактов:

  • Главный герой: по Неве традиционно пройдет бриг «Россия». У него уникальные алые паруса, площадь которых почти 900 квадратных метров.
  • Музыка и свет: весь проход корабля синхронизирован с пиротехническим шоу. В этом году главной темй станут русские сказки.
  • Традиция: Празднику уже много лет. Впервые он прошел еще в 1968 году, потом о нем забыли и возродили только в 2005-м. С тех пор это бренд Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не наткнуться на закрытую дверь в день «Алых парусов».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью