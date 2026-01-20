Городовой / Город / Тайные маршруты блокады: как работали трамваи на улицах голодающего Ленинграда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Почему Петербург — культурная столица России? Вопросы о Петербурге
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы Полезное
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года Город
Какие недорогие гостиницы есть в центре Питера? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Тайные маршруты блокады: как работали трамваи на улицах голодающего Ленинграда

Опубликовано: 20 января 2026 12:14
 Проверено редакцией
Тайные маршруты блокады: как работали трамваи на улицах голодающего Ленинграда
Тайные маршруты блокады: как работали трамваи на улицах голодающего Ленинграда
Городовой ру

С 21 января в Санкт-Петербурге стартуют экскурсии по историческим зданиям депо Василеостровского трамвайного парка. Главная особенность программы — внимательное освещение жизни города во время фашистской блокады.

Как сообщает «Бриф24», это связано с памятной датой: в январе отмечается 82 года со дня полного снятия блокады города на Неве.

Организаторы из «Горэлектротранса» подготовили расширенную экскурсию, в ходе которой посетителям расскажут о самоотверженности работников трамвайного хозяйства Ленинграда в тяжёлые месяцы войны.

Экскурсоводы подробно опишут трамваи, обслуживавшие город в условиях осады, а также уделят внимание работе грузовых составов, которые доставляли продукты и необходимые вещи жителям и предприятиям.

На маршруте экскурсии гости увидят отдельные эпизоды из кинофильма «Трамвай идет на фронт», созданного при поддержке городской службы электротранспорта.

Мероприятия продлятся до 31 января, а в день памяти — 27 января — гиды на туристических трамваях расскажут пассажирам, как функционировал электротранспорт в блокадное время и какую роль он сыграл в жизни осажденного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что подземка Северной столицы признана самой эффективной среди российских метрополитенов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью