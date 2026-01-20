Тайные маршруты блокады: как работали трамваи на улицах голодающего Ленинграда

С 21 января в Санкт-Петербурге стартуют экскурсии по историческим зданиям депо Василеостровского трамвайного парка. Главная особенность программы — внимательное освещение жизни города во время фашистской блокады.

Как сообщает «Бриф24», это связано с памятной датой: в январе отмечается 82 года со дня полного снятия блокады города на Неве.

Организаторы из «Горэлектротранса» подготовили расширенную экскурсию, в ходе которой посетителям расскажут о самоотверженности работников трамвайного хозяйства Ленинграда в тяжёлые месяцы войны.

Экскурсоводы подробно опишут трамваи, обслуживавшие город в условиях осады, а также уделят внимание работе грузовых составов, которые доставляли продукты и необходимые вещи жителям и предприятиям.

На маршруте экскурсии гости увидят отдельные эпизоды из кинофильма «Трамвай идет на фронт», созданного при поддержке городской службы электротранспорта.

Мероприятия продлятся до 31 января, а в день памяти — 27 января — гиды на туристических трамваях расскажут пассажирам, как функционировал электротранспорт в блокадное время и какую роль он сыграл в жизни осажденного Ленинграда.

