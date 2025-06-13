Прогулки вне проторенных дорог: 6 живописных парков под Петербургом, которые удивят даже опытных краеведов

Петербург — город с богатой историей и культурой, но мало кто знает, что в его окрестностях скрывается множество потрясающих мест, не отмеченных на туристических картах. Есть топ-6 малоизвестных, но живописных парков под Петербургом, которые станут настоящим открытием для любителей природы и истории.

Отдельный парк в Пушкине: дача великого князя и стиль «фахверк»

Дача великого князя Бориса Владимировича Романова находится в Отдельном парке города Пушкина (Санкт-Петербург), недалеко от Московских ворот.

Усадьба была построена в 1896–1897 годах лондонской фирмой «Мэйпл» под руководством архитекторов Шернборна и Скотта. В комплекс входили главный дом, каретник, конюшни, а также не сохранившийся чайный домик для близких друзей.

Еще одна часть комплекса — запасной дом со службами — была возведена в 1899 году по проекту А. фон Гогена.

После революции дачу передали в ведение Наркомпроса, а в 1922 году участок и все постройки передали Центральной опытной станции прикладной ботаники и селекции под руководством Н. И. Вавилова.

Главный дом усадьбы выполнен в стиле модерн и стилизован под «фахверк» — технологию строительства на основе деревянного каркаса, который выполняет одновременно несущую и декоративную роль.

Как пишет fiesta, здание окружено парком, где высажены кустарники, хвойные и лиственные деревья, есть фонтан, облицованный мрамором, цветник и дорожки разнообразной конфигурации. К подъезду главного дома от Колонистского пруда идёт аллея из туй.

К сожалению, сейчас парк закрыт для посещения, возможно, в будущем он станет доступен для всех желающих.

Парк «Марьина Гора» в Молодежном: руины, памятник любви и карта для ориентирования

Парк «Марьина Гора» находится в Курортном районе Санкт-Петербурга, в посёлке Молодежное.

Достопримечательности парка: руины старинной церкви, памятник бывшей владелице имения Марии Крестовской, остатки финских боевых укреплений. Также в парке есть карта для спортивного ориентирования. Режим работы: круглосуточно.

Там можно посмотреть: Руины усадьбы Мариоки — двухэтажного дома с высокой смотровой башней, где находилась вилла Марии Крестовской, актрисы и писательницы.

Еще там есть «Могила любви» — памятник на могиле Марии Крестовской, выполненный в виде бронзовой скульптуры на гранитной глыбе. Рядом с памятником — игрушечный медвежонок, который был талисманом писательницы.

Парк «Вепсский лес» : реликтовые леса, водопады и культура вепсов

Парк «Вепсский лес» — природный парк в восточной части Ленинградской области. Расположен на территории Подпорожского, Тихвинского, Бокситогорского и Лодейнопольского районов, в 300 км от Санкт-Петербурга. Место для тех, кто готов отправиться в путешествие ради единения с природой.

В парке можно увидеть реликтовые леса, «висячие» озера, живописные водопады, олиготрофные болота, чистейшие реки и родники. Большая часть представителей вепсской флоры и фауны занесена в Красную книгу.

На территории парка создана туристическая инфраструктура: эко-отели, гостевые дома, палаточные лагеря. Посетители могут отдохнуть на природе, оздоровиться на свежем воздухе, порыбачить, поохотиться, познакомиться с культурой вепсов, отведать блюда местной кухни.

Здесь можно не только отдохнуть на природе, но и прикоснуться к культуре малочисленного народа.

Парк усадьбы Витгенштейна (Дружноселье): костел, овечки и заброшенная красота

Парк усадьбы Витгенштейна (Дружноселье) находится в поселке Дружноселье Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Это старинное поместье середины XIX века, принадлежавшее русскому дворянскому роду Витгенштейнов. Парк был разбит по проекту архитектора А. П. Брюллова при перестройке усадьбы, которую провел сын фельдмаршала П. Х. Витгенштейна — Лев Петрович. Регулярный сад заменили пейзажным парком с лабиринтом дорожек и аллей, системой каналов и прудов.

В начале 1840-х годов в парке построили богадельню для пожилых крестьян, которая была закрыта в 1871 году. Витгенштейны владели Дружносельем вплоть до 1917 года.

Некоторые особенности парка усадьбы Витгенштейна:

Есть костел Святой Стефании, построенный по проекту Брюллова, который служил фамильной усыпальницей рода Витгенштейнов. Уникальная архитектурная постройка, свидетельствующая о вере и традициях.

В парке растут вековые деревья, а рядом находится конюшня, где можно увидеть овец, коз, лошадей и осликов.

К сожалению, парк и постройки находятся в заброшенном состоянии. Для удобства посетителей объекты обозначены столбиками с названиями.

Лейхтенбергский парк: Дворец, «голова» Петра и река Кристателька

Лейхтенбергский парк — дворцово-парковый ансамбль в Петергофе (Петродворцовый район).

Расположен на месте бывшей усадьбы Лейхтенбергских. В начале XVIII века Петр I передал территорию во владение своему сподвижнику — Александру Румянцеву. Впоследствии усадьба перешла по наследству его внуку — Сергею Петровичу, в честь которого парк получил название Сергиевка.

В 1839–1842 годах архитектор Штакеншнейдер построил для семьи Лейхтенбергских загородный дворец. В XIX веке велись активные работы по оформлению парка — из гранитных валунов вырубали скамьи и скульптуры. Благоустройство парка привело к созданию уникального ландшафта.

Достопримечательности:

Дворец Лейхтенбергских — двухэтажный дворец в стиле позднего классицизма.

«Камень-голова» — огромная гранитная голова, высеченная из валуна. Скульптура размерами 2×2,2×1,8 м является произведением неизвестного мастера. Существует версия, что голова создана по образу Петра I, или что именно она вдохновила Александра Пушкина на написание поэмы «Руслан и Людмила».

Пруды и овраги с мостиками, от которых в сторону Финского залива вытекает река Кристателька.

Озеро Зеленка — символическое название связано с ярко-зелёным цветом воды из-за большого количества растений на дне.

Парк усадьбы «Марьино»: пруды, фонтан и китайская беседка

Парк усадьбы «Марьино» (Тосненский район, Ленинградская область) — английский парк площадью 15 гектаров. Расположен в деревне Андрианово, рядом с родовым имением Строгановых-Голицыных.

Парк был разбит в XIX веке по желанию графини Софьи Строгановой, жены графа Павла Строганова. Проект усадьбы в стиле классицизма графиня заказала архитектору Андрею Воронихину, но после его смерти строительными работами занимались его ученики.

Некоторые объекты парка усадьбы «Марьино»:

Каскад прудов с плотинами и водопадами.

Фонтан, струи которого взмывают на 14 метров ввысь.

Парковые мосты и мостики.

Беседка в китайском стиле.

Скульптуры львов у входов во флигели.

Фермерское хозяйство с домашними и экзотическими животными: коровами, овцами, страусами, павлинами.

Вариантов для тихого отдыха в городе много. Главное выбрать то, что по душе.