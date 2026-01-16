Городовой / Учеба / Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям
Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям

Опубликовано: 16 января 2026 17:38
Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям
Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям
Театральная жизнь демократизировалась, и её география расширилась вслед за новой публикой.

Драма для новых элит: частные театры-салоны

Богатая буржуазия и аристократическая интеллигенция хотели более камерного, смелого репертуара. Ответом стали театры в особняках.

Например, театр в доме графини С.В. Паниной на Английском проспекте - это был образцовый «домашний» театр с профессиональной труппой, где ставили новейшую западную и российскую драматургию (Ибсена, Метерлинка, Чехова) для избранного круга.

Подобные сцены стали лабораториями режиссуры, недоступной консервативной императорской сцене.

Театр для интеллигенции и студентов: литературно-артистические кружки

Они возникали при университете, Технологическом институте, часто в небогатых помещениях. Их зритель — студент, курсистка, молодой врач — искал в театре не развлечения, а идей и социальных тем.

Здесь рождался запрос на новую, психологическую драму и на первые режиссёрские опыты будущих мэтров.

Коммерческий театр для среднего класса: «театры ужасов и комедий»

Театр «Буфф» в Пассаже и «Луна-парк» на Крестовском острове. Это были чисто коммерческие предприятия, предлагавшие лёгкий жанр: оперетту, фарс, водевиль, эксцентрику.

Их публика — приказчик с семьёй, успешный мастеровой, мелкий чиновник — хотела яркого, доступного зрелища после рабочей недели. Успех этих театров говорил о формировании массовой культуры досуга.

Практический маршрут: один вечер, три мира

Представьте субботу 1910-го года. Чиновник средней руки мог выбрать:

  • 19:00. Идти на «кассовую» комедию в «Пассаж» — гарантированно смешно и без глубокомыслия.
  • 19:30. Студент спешил на дешёвый утренник в Литературно-артистический кружок на Разъезжей улице, где могла идти запрещённая цензурой пьеса Горького.
  • 20:00. Барин или фабрикант отправлялся в Мариинский театр на Шаляпина в «Борисе Годунове» — для престижа и эстетического наслаждения.

Театр перестал быть единым «храмом». Он расслоился на элитарно-художественный, интеллигентско-идейный и массово-развлекательный сегменты.

Каждый класс и социальная группа нашли свою сцену, что сделало театральную жизнь города невероятно пёстрой и конкурентной.

Автор:
Лариса Никонова
