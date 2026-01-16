Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям

Театральная жизнь демократизировалась, и её география расширилась вслед за новой публикой.
Драма для новых элит: частные театры-салоны
Богатая буржуазия и аристократическая интеллигенция хотели более камерного, смелого репертуара. Ответом стали театры в особняках.
Например, театр в доме графини С.В. Паниной на Английском проспекте - это был образцовый «домашний» театр с профессиональной труппой, где ставили новейшую западную и российскую драматургию (Ибсена, Метерлинка, Чехова) для избранного круга.
Подобные сцены стали лабораториями режиссуры, недоступной консервативной императорской сцене.
Театр для интеллигенции и студентов: литературно-артистические кружки
Они возникали при университете, Технологическом институте, часто в небогатых помещениях. Их зритель — студент, курсистка, молодой врач — искал в театре не развлечения, а идей и социальных тем.
Здесь рождался запрос на новую, психологическую драму и на первые режиссёрские опыты будущих мэтров.
Коммерческий театр для среднего класса: «театры ужасов и комедий»
Театр «Буфф» в Пассаже и «Луна-парк» на Крестовском острове. Это были чисто коммерческие предприятия, предлагавшие лёгкий жанр: оперетту, фарс, водевиль, эксцентрику.
Их публика — приказчик с семьёй, успешный мастеровой, мелкий чиновник — хотела яркого, доступного зрелища после рабочей недели. Успех этих театров говорил о формировании массовой культуры досуга.
Практический маршрут: один вечер, три мира
Представьте субботу 1910-го года. Чиновник средней руки мог выбрать:
- 19:00. Идти на «кассовую» комедию в «Пассаж» — гарантированно смешно и без глубокомыслия.
- 19:30. Студент спешил на дешёвый утренник в Литературно-артистический кружок на Разъезжей улице, где могла идти запрещённая цензурой пьеса Горького.
- 20:00. Барин или фабрикант отправлялся в Мариинский театр на Шаляпина в «Борисе Годунове» — для престижа и эстетического наслаждения.
Театр перестал быть единым «храмом». Он расслоился на элитарно-художественный, интеллигентско-идейный и массово-развлекательный сегменты.
Каждый класс и социальная группа нашли свою сцену, что сделало театральную жизнь города невероятно пёстрой и конкурентной.