Театр как машина: как новые технологии превратили петербургскую сцену 1900-х в лабораторию для режиссеров-новаторов

Опубликовано: 16 января 2026 17:43
 Проверено редакцией
Возникли новые типы зрелищных пространств.

Электричество как главный режиссёр

Газовая рампка ушла в прошлое. Электрическое освещение позволило:

  • Точечно выделять актёра, создавая психологический портрет светом (нововведение МХТ и режиссёров-новаторов).
  • Полностью гасить зрительный зал, что радикально меняло восприятие: исчезал «зал-соучастник», внимание концентрировалось только на мистически освещённой сцене. Это рождало новую, более интимную и гипнотическую связь со зрителем.
  • Создавать сложные световые эффекты (восходы, грозы, visions) в пьесах символистов.

Новые материалы — новые формы

Железобетон и металлические конструкции (как в здании Электротеатра «Олимпия» на Фонтанке) позволили:

  • Перекрывать безопорными пролётами огромные пространства, создавая залы на тысячи мест для массовых зрелищ.
  • Строить ярусы и балконы более смелых, «парящих» форм.
  • Обустраивать сложные сценические колосники и механизмы для быстрой смены объёмных декораций.

Архитектура как манифест

Новые театры отказывались от тяжёлой барокко-классицистической лепнины в пользу:

  • Модерна (как в интерьерах театра «Дом интермедий» В. Мейерхольда на Итальянской улице) с его текучими линиями и синтезом искусств.
  • Неоклассицизма (как в Театре музыкальной драмы на Литейном), который через античные формы пытался вернуть идею театра-храма, но уже для всех.

Практическое наблюдение

Сравните тяжеловесную, «дворцовую» архитектуру Александринки (1832) и лёгкий, почти промышленный фасад кинотеатра «Сплендид-палас» (1910-е) на Фонтанке.

Последний, построенный для нового искусства кино, — это уже не дворец, а функциональная машина для зрелищ, где главное — большой экран и удобные кресла. Эстетика подчинялась технологии.

Театральное здание превратилось из украшенного дворца в высокотехнологичную машину для управления вниманием и эмоциями зрителя. Электрический свет и новые конструкции позволили режиссёрам (как Мейерхольд или Таиров) конструировать на сцене не быт, а условные, символистские или конструктивистские миры.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
