Синагога под замком, Репин на выставке и театры ужасов: что произошло 17 января в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга полна драматических, просветительских и культурных событий, многие из которых приходятся на середину января.

17 января — дата, отмечающая появление важнейших институций, взлеты и падения в политической и культурной жизни города.

1728: Рождение научного архива

17 января 1728 года по указу Петра II Алексеевича в Петербурге заложили фундамент первого в империи научного архива. Он хранил документы Конференции — общего собрания Академии наук — и ее Канцелярии.

Первым главой стал академик Герхард Фридрих Миллер, естествоиспытатель и неутомимый путешественник. Этот архив стал опорой для будущих открытий.

1904: Репин открывает элиту для глаз публики

В Мариинском дворце 17 января 1904 года дебютировала картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года».

Гигантское полотно — 4 метра ввысь, почти 9 вширь — рождалось три года: сановники позировали по отдельности, ассистировали Борис Кустодиев и Иван Куликов.

До 1917-го она украшала зал Госсовета, потом кочевала в Музей революции, а с 1938-го — в Русском музее.

1909: Ужасы и фарсы на Литейном

Открытие Литейного театра Вениамина Казанского 17 января 1909 года на Литейном, 51 ворвалось в жизнь петербуржцев бурей эмоций.

Репертуар пугал: «Жуть», «Под гнетом проклятья», «Мороз по коже». Афиша грозила:

«Лиц со слабыми нервами просят не смотреть ввиду особой тяжести пьес».

Ужасы сменились водевилями Всеволода Мейерхольда — «Короли воздуха и дама из ложи», «Таракойя». Театр переродился в «Мозаику», Передвижной, а с 1991-го — «На Литейном».

1912: Модерн Люцедарского в парке

17 января 1912 года в Александровском парке засияли огни Большого оперного зала Народного дома имени Николая II.

Придворный архитектор Григорий Люцедарский, мастер петербургского модерна, вознес железобетонный купол — феномен без аналогов, — вместивший под три тысячи душ.

Пожар опалил здание, но оно возродилось: из кинотеатра советских лет — в современный «Мюзик-Холл».

1930: Драма Большой Хоральной синагоги

Решением Президиума Леноблисполкома 17 января 1930 года закрыли Большую Хоральную синагогу, возведенную в 1893-м. Евреи взбунтовались, жалуясь в ВЦИК, — и 1 июня храм ожил вновь.

Редчайший рецидив 30-х: вернули без немцев и без 90-х, в эпоху, когда церкви ждали распада СССР.

1940: Арктический удар по термометрам

17 января 1940 года Петербург утонул в самом лютом холоде XX века — минус 35,6°С. Город, закаленный веками, выдержал январский натиск природы.

