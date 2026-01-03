Теперь спрос — с начальника: в России ужесточают наказание за наём нелегалов

Российские власти планируют внести изменения в законодательство, усиливающие ответственность работодателей за привлечение к труду иностранных граждан без оформления. Разработку необходимых правовых поправок поручено завершить к первому месяцу лета текущего года.
О планах ужесточить наказание для нанимателей, допускающих нарушения миграционных правил, сообщили в официальной публикации:
«Усиление мер ответственности работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников, за нарушения миграционного законодательства. Срок: 10 июня 2026 года. Форма итогового документа — проект федерального закона».
За подготовку новых положений назначены отвечать Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности. Необходимость этих изменений ранее закрепили в государственной программе по миграции, которая рассчитана на 2026–2030 годы и была утверждена президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».