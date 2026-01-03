Городовой / Город / Теперь спрос — с начальника: в России ужесточают наказание за наём нелегалов
Теперь спрос — с начальника: в России ужесточают наказание за наём нелегалов

Опубликовано: 3 января 2026 15:42
 Проверено редакцией
Поправки к закону планируется подготовить к июню этого года.

Российские власти планируют внести изменения в законодательство, усиливающие ответственность работодателей за привлечение к труду иностранных граждан без оформления. Разработку необходимых правовых поправок поручено завершить к первому месяцу лета текущего года.

О планах ужесточить наказание для нанимателей, допускающих нарушения миграционных правил, сообщили в официальной публикации:

«Усиление мер ответственности работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников, за нарушения миграционного законодательства. Срок: 10 июня 2026 года. Форма итогового документа — проект федерального закона».

За подготовку новых положений назначены отвечать Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности. Необходимость этих изменений ранее закрепили в государственной программе по миграции, которая рассчитана на 2026–2030 годы и была утверждена президентом России Владимиром Путиным.

Автор:
Юлия Аликова
Город
