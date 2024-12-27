Топ мест для праздничного селфи: где в Петербурге зимой сказочно красивая иллюминация

Места для прогулок с друзьями и близкими.

Новогодний Санкт-Петербург превращается в настоящий зимний сказочный город, который сияет огнями и наполняется праздничной атмосферой. Мы собрали список самых ярких и красивых мест Северной столицы, которые стоит посетить, чтобы проникнуться духом праздника.

Дворцовая площадь

Главная ёлка Петербурга высотой 20 метров украшена ретро-щелкунчиками, коньками, огромными шарами и гирляндами. В этом году площадь дополняют световые фигуры животных и сказочные композиции, а также катание на 65-метровой горке. Атмосферу дополняют уютные ярмарочные домики с горячими напитками и сувенирами.

Салтыковский сквер и Александровский сад

В Салтыковском сквере установлена анфилада арок, напоминающих императорскую решётку, и светящийся фонтан. В Александровском саду внимание привлекают подсвеченные деревья и новые световые фигуры дам с кавалерами в исторических костюмах.

Исаакиевская площадь

Центральная ёлка окружена ледяными цветами, сияющими арками и инсталляциями. Здесь можно полюбоваться изящными светящимися лотосами и уютным лесом из ёлочек.

Невский проспект

Главная улица Петербурга украшена иллюминацией в стиле «имперской элегантности» — сияющие короны и ангелы вдоль проспекта, миниатюрные ёлки в вазонах и праздничные витрины Елисеевского магазина и ДЛТ создают волшебную атмосферу.

Манежная площадь

Здесь проходит главная ярмарка города, где можно попробовать блюда мировой кухни, прокатиться на бесплатном катке и увидеть новогодние инсталляции. Вечерние огни и карусели придают этому месту особый шарм.

Стрелка Васильевского острова

Уникальные световые инсталляции из разноцветных шариков, нарядная ёлка и вид на Дворцовый мост делают это место одним из самых атмосферных для прогулок.

Мосты Петербурга

Особое внимание заслуживают подсвеченные мосты города:

Дворцовый мост радует эффектом северного сияния.

радует эффектом северного сияния. Ломоносовский мост завораживает гирляндами синего и золотого цветов.

завораживает гирляндами синего и золотого цветов. Троицкий мост украшен сверкающими канделябрами и мягкой подсветкой.

Казанский собор

Рядом с собором расположена ёлка с рождественским вертепом и светящиеся деревья. На куполе собора проецируется Казанская икона Божией Матери.

Новая Голландия

Остров предлагает современный европейский стиль: домики с угощениями, ярмарка и необычная ёлка с гирляндами в виде шатра. Атмосферу дополняют моравские звёзды и уютные очаги.

Никольские ряды

Среди главных украшений — венецианская карусель и ледовый каток. Рядом с Семимостьем можно загадать желание, которое обязательно сбудется.

Московская площадь

Здесь расположена ярмарка, вдохновлённая сказками Пушкина. Ледяная крепость, арт-объекты и уютные павильоны с горячими напитками и сувенирами создают волшебную атмосферу.

Петербург к Новому году — это город, где каждый уголок становится сценой для праздника. Успейте насладиться красотой до 15 января, пока все огни ещё горят!