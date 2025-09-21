Традиции, жизнь на одном месте и правильная пища: секреты долгожителей Древней Руси

Наши предки жили в другом мире, но именно в нем причина того, что люди были активнее и здоровее.

Многие думают, что раньше люди жили намного меньше, чем сейчас. Но если копнуть глубже, окажется, что в прошлом тоже встречались долгожители.

Почему же сложился другой стереотип? Все дело в высокой детской смертности, которая сильно занижала среднюю продолжительность жизни.

Те, кто выживал в детстве, обычно был очень крепким и доживал до глубокой старости, пишет Русская семерка.

Свидетели прошлого

Иностранные гости, которые приезжали на Россию, часто удивлялись здоровью и долголетию местных жителей.

Капитан Жак Маржерет и немецкий ученый Адам Олеарий в своих записях рассказывали, что простые люди почти не ходили к врачам, а лечились народными средствами, пишет Пикабу.

Самое популярное из них — чарка водки с толченым чесноком и баня на несколько часов.

На могильных плитах в Александро-Невской лавре сохранились имена долгожителей: монах Патермуфий прожил 126 лет, инок Авраам — 115, а герой Щегловский — 107.

В честь столетнего юбилея Бородинской битвы император Николай II приглашал стариков-призывников возрастом за сотню, которые были живыми свидетелями тех событий.

В чем секрет долголетия?

Ученые называют сразу несколько причин долгой жизни наших предков. Во-первых, важна была наследственность и чистота окружающей среды.

Во-вторых, патриархальный строй со строгими семейными традициями создавал атмосферу, где каждый чувствовал свою значимость, пишет Культурология.

Наши предки большую часть времени проводили на свежем воздухе и были физически активны. Им не нужно было ходить в спортзал — тяжелая физическая работа, уход за землей и скотом держали их в форме.

Психологически они были спокойнее: отсутствовали стрессы из-за новостей и интернета, люди не переживали о глобальных проблемах.

Жизнь на одном месте — залог здоровья

В те времена почти не было массовой миграции. Люди жили там же, где родились, и хорошо знали природу вокруг. Это помогало им адаптироваться и не тратить зря силы.

Взаимосвязь с природой и четкий ритм работы и отдыха позволяли выполнять тяжёлую работу до самой старости.

Простая, но правильная пища

Питание было простым и однообразным, но при этом сбалансированным. Щи, каши и пироги готовились в русской печи, что сохраняло пользу продуктов.

Еда подавалась свежей — без холодильников ничего не оставалось на завтра. Люди ели столько, сколько нужно, не переедая, а хлеб почитали как святыню.