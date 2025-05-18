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Традиция, которая идет с петровских времен: так вот почему петербуржцы так любят кофе

18 мая 2025 18:02
кофе
Традиция, которая идет с петровских времен: так вот почему петербуржцы так любят кофе
Globallookpress / Sergey Elagin / Business Online

Жители Северной столицы обожают кофе, а традицию употреблять этот напиток создал сам Петр Великий.

Санкт-Петербург давно заслужил репутацию культурной столицы России, но в последние годы город стал еще и настоящей кофейной Меккой. Здесь кофе — не просто напиток, а целая культура, которая пронизывает повседневную жизнь петербуржцев. Почему Северная столица стала одним из самых кофейных городов России и что стоит за этим феноменом.

Почему именно Санкт-Петербург?

Исторически кофе в Петербург пришел еще при Петре I, который первым завез этот напиток в город и сделал его символом европейского образа жизни. В отличие от Москвы, где традиционно предпочитали чай, в Петербурге кофе быстро стал частью интеллигентской и творческой среды. Сегодня эта традиция не просто жива, а активно развивается.

Взрывной рост кофеен и кофейной культуры

За последние несколько лет число кофеен в Петербурге выросло очень заметно. По данным на 2023 год, их количество увеличилось примерно на 10% и достигло почти трёх тысяч заведений, а с марта 2023 по январь 2024 число кофеен выросло еще на 17% — это около 300 новых точек, передает Альтера Инвест. Это не просто цифры, а отражение того, как сильно петербуржцы любят кофе и готовы тратить на него деньги.

Кофе -— часть образа жизни

Петербуржцы посещают кофейни в среднем 1-3 раза в неделю, что в пересчете дает около 100 посещений на душу населения в год. Средняя цена чашки кофе в городе — около 200 рублей. Исторические традиции, высокий уровень культуры, северный климат и современный ритм жизни создали идеальные условия для развития кофейного рынка.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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