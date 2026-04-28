Три часа в «пробке»: пять поездов на Петербург застряли в Тверской области из-за весеннего шторма

Неблагоприятные погодные условия привели к отключению электроснабжения.

Утро 28 апреля выдалось непростым для тех, кто спешил в Петербург или планировал уехать из него. Весенняя погода в Тверской области преподнесла неприятный сюрприз: из-за разгула стихии график движения поездов посыпался.

Что произошло?

Причиной транспортного коллапса стало отключение электричества на перегоне Бежецк — Платищенка в Тверской области, сообщили в телеграм-канале ОЖД.

Железнодорожники оперативно взялись за ремонт. К половине восьмого утра свет дали и движение восстановили. Но «пробка» из поездов уже успела образоваться.

Кто застрял в пути?

Больше всего не повезло пассажирам пяти дальних рейсов. Задержки коснулись тех, кто ехал из Иваново, Самары, Костромы и Уфы.

Вот список поездов, которые выбились из графика:

№ 45 Иваново — Санкт-Петербург;

Иваново — Санкт-Петербург; № 48 Санкт-Петербург — Самара;

Санкт-Петербург — Самара; № 46 Санкт-Петербург — Иваново;

Санкт-Петербург — Иваново; № 44 Санкт-Петербург — Кострома;

Санкт-Петербург — Кострома; № 347 Уфа — Санкт-Петербург.

Сколько пришлось ждать?

Масштаб проблемы был разным. Кому-то «повезло», и задержка составила всего 35 минут — это время вполне можно нагнать в пути. А вот пассажирам некоторых составов пришлось стоять почти три часа.

Для тех, кто планировал пересадки в Петербурге, это стало серьезным испытанием.

Участок через Бежецк — это так называемый «Савеловский ход». Он менее загружен, чем основной ход Октябрьской магистрали (где летают «Сапсаны»), но здесь много лесных массивов.

При шквалистом ветре ветки деревьев часто задевают провода. В таких случаях автоматика отключает ток, чтобы избежать пожара или короткого замыкания.

Сейчас поезда постепенно входят в привычный ритм. Железнодорожники стараются сократить время опоздания, чтобы пассажиры добрались до места как можно скорее.