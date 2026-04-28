Три часа в «пробке»: пять поездов на Петербург застряли в Тверской области из-за весеннего шторма

Утро 28 апреля выдалось непростым для тех, кто спешил в Петербург или планировал уехать из него. Весенняя погода в Тверской области преподнесла неприятный сюрприз: из-за разгула стихии график движения поездов посыпался.
Что произошло?
Причиной транспортного коллапса стало отключение электричества на перегоне Бежецк — Платищенка в Тверской области, сообщили в телеграм-канале ОЖД.
Железнодорожники оперативно взялись за ремонт. К половине восьмого утра свет дали и движение восстановили. Но «пробка» из поездов уже успела образоваться.
Кто застрял в пути?
Больше всего не повезло пассажирам пяти дальних рейсов. Задержки коснулись тех, кто ехал из Иваново, Самары, Костромы и Уфы.
Вот список поездов, которые выбились из графика:
- № 45 Иваново — Санкт-Петербург;
- № 48 Санкт-Петербург — Самара;
- № 46 Санкт-Петербург — Иваново;
- № 44 Санкт-Петербург — Кострома;
- № 347 Уфа — Санкт-Петербург.
Сколько пришлось ждать?
Масштаб проблемы был разным. Кому-то «повезло», и задержка составила всего 35 минут — это время вполне можно нагнать в пути. А вот пассажирам некоторых составов пришлось стоять почти три часа.
Для тех, кто планировал пересадки в Петербурге, это стало серьезным испытанием.
Участок через Бежецк — это так называемый «Савеловский ход». Он менее загружен, чем основной ход Октябрьской магистрали (где летают «Сапсаны»), но здесь много лесных массивов.
При шквалистом ветре ветки деревьев часто задевают провода. В таких случаях автоматика отключает ток, чтобы избежать пожара или короткого замыкания.
Сейчас поезда постепенно входят в привычный ритм. Железнодорожники стараются сократить время опоздания, чтобы пассажиры добрались до места как можно скорее.