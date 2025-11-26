Три тонны меди для гения: как Ломоносов увез премию от самой императрицы

Существует интригующее предание о том, как великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов получил от государства столь внушительную финансовую премию, что для ее вывоза пришлось нанять несколько подвод.

Эта история, многократно упомянутая в научно-популярной литературе, будоражит воображение.

Чтобы разобраться в этой истории, стоит вспомнить вклад Ломоносова, уточнить, за что же именно он получил награду, прикинуть ее стоимость и, конечно, подсчитать, сколько же телег потребовалось для транспортировки.

Вклад Ломоносова: от Вселенной до русского языка

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), сын простого крестьянина из Архангельской губернии, стал первым крупным ученым-естествоиспытателем в истории России, чьи достижения потрясли основы науки.

Его открытия включают фундаментальный закон сохранения массы веществ в химических реакциях — закон, до сих пор изучаемый на школьных уроках.

Будучи астрономом, он первым обнаружил атмосферу у Венеры, что подтверждается его же иллюстрациями, демонстрирующими «преломление лучей солнечных в Венериной атмосфере».

Ломоносов также был пионером в научном изучении стекла, разработав технологию производства непрозрачных стекол — смальты.

Из этих материалов, под его непосредственным руководством, была создана монументальная мозаичная картина «Полтавская баталия», а также мозаичные портреты выдающихся людей, включая Петра I.

Считается, что Ломоносов, наряду с Карамзиным и Пушкиным, заложил основы современного русского языка.

В сотрудничестве с графом Шуваловым он стал одним из основателей первого высшего учебного заведения в России — Императорского Московского университета.

Ода императрице: стихи, принесшие золотое (или медное?) вознаграждение

За свои выдающиеся достижения в науке и просвещении Ломоносов часто получал государственные награды. Одна из премий была вручена ему за написание стихотворной оды, посвященной годовщине восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны.

Ода, написанная в 1747 году, через шесть лет после коронации дочери Петра I, воспевала не только качества правящей императрицы, но и мир, принесенный ею России.

Императрица завершила русско-шведскую войну 1741-1743 годов, и Ломоносов в своей оде прославлял богатства страны, раскинувшейся от Невы до Тихого океана, а также предвещал бурное развитие науки.

В этом произведении есть строки, ставшие впоследствии знаменитыми:

«Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастный случай берегут…»

За создание этой оды, по легенде, императрица щедро наградила ученого, приказав выдать ему премию в 2000 рублей. Однако, как гласит предание, награда была выдана мелкими медными деньгами.

По подсчетам современных ученых, вес этой премии мог составлять около 3,2 тонны. Чтобы вывезти полученные деньги домой, Михаилу Васильевичу действительно пришлось нанять несколько подвод.

Целое состояние: что можно было купить на 2000 рублей в XVIII веке?

Сегодня премия в 2000 рублей уже не кажется столь значительной. Но в XVIII веке ситуация была иной. Писарь на металлургическом заводе получал от 20 до 60 рублей в год — чтобы заработать 2000 рублей, ему потребовалось бы от 33 до 100 лет труда.

Пуд (16,3 кг) ржаной муки стоил всего 7,5 копеек, то есть на 1 рубль можно было приобрести 218 кг муки. На 1 рубль в то время покупали трех крупных осетров, что в наши дни обошлось бы примерно в 67 000 рублей.

Шуба из овчины стоила 30 копеек, а соболья — всего 70 копеек. Это означает, что на 2000 рублей Ломоносов мог приобрести огромное количество осетров и шуб (и не только), что делало эту сумму поистине царской.

Монетное ассорти: золото, серебро или медь?

В XVIII веке безналичных расчетов не существовало, а бумажные деньги появились в России только в 1769 году, через 22 года после получения Ломоносовым премии. В ходу были золотые, серебряные и медные монеты.

Золотые червонцы, двойные червонцы, а также империалы и полуимпериалы (10 и 5 рублей) использовались в основном для международных расчетов или как средство накопления.

Если бы Ломоносову выдали премию золотыми империалами по 10 рублей, ему потребовалось бы всего 200 монет общим весом около 3,3 кг.

Основным средством расчета были серебряные монеты — рубли, полтины, гривенники. 2000 серебряных рублей весили бы около 50 кг. Однако, ввиду нехватки серебра, наиболее вероятным вариантом выдачи столь крупной суммы были медные деньги.

Эти монеты, в народе называемые «разменной монетой», включали «денги» (½ копейки) и «полушки» (¼ копейки). Если бы премия была выдана медными «денгами», то Ломоносов получил бы 400 000 монет.

Общий вес этого вознаграждения составил бы как раз около 3200 кг, или 3,2 тонны.

Погрузка и транспортировка: логистика гениальной премии

Знатоки утверждают, что по неровной дороге лошадь могла увезти на телеге груз весом 500–600 кг. Следовательно, чтобы доставить царскую премию Михаила Васильевича, полученную в виде мелких медных денег, потребовалось бы не менее 5-6 подвод.

Таким образом, предание о нескольких телегах, увезших награду Ломоносова, обретает весьма реальные основания, подтверждая не только масштаб его гения, но и щедрость, проявленную императрицей.