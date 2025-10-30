Городовой / Город / Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не спешите загадывать! Грот в Монрепо исполняет желания — но не все Город
Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии Город
Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга Город
В Москве и Петербурге подержанные автомобили нарасхват: почему жители стали покупать их быстрее? Город
Петербуржцы нагло хохотали: история “грузного немца” у Исаакия Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками

Опубликовано: 30 октября 2025 12:45
Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками
Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Партия заражённых мандаринов, вероятно, будет утилизирована по решению специалистов.

В морском порту Санкт-Петербурга остановили поставку большой партии мандаринов, заражённых личинками плодовой мухи, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты выяснили, что в 19,6 тонны этих фруктов, прибывших из Южной Африки, находятся личинки опасного карантинного вредителя.

Итоги лабораторных анализов подтвердили присутствие насекомых вида Ceratitis capitata.

Эта муха может поражать свыше двухсот разновидностей растений, среди которых встречаются абрикосы, персики, сливы и виноград.

Такой вредитель представляет заметную опасность для земледелия страны, где таких насекомых раньше не было.

Скорее всего, заражённые мандарины будут уничтожены через сжигание, чтобы не допустить распространения вредителя.

Ранее в Ленинградской области также обнаружили и не допустили к ввозу крупную партию кофе — 41 тонну — заражённую вредителями, прибывшую из Перу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью