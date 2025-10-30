Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками

В морском порту Санкт-Петербурга остановили поставку большой партии мандаринов, заражённых личинками плодовой мухи, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты выяснили, что в 19,6 тонны этих фруктов, прибывших из Южной Африки, находятся личинки опасного карантинного вредителя.
Итоги лабораторных анализов подтвердили присутствие насекомых вида Ceratitis capitata.
Эта муха может поражать свыше двухсот разновидностей растений, среди которых встречаются абрикосы, персики, сливы и виноград.
Такой вредитель представляет заметную опасность для земледелия страны, где таких насекомых раньше не было.
Скорее всего, заражённые мандарины будут уничтожены через сжигание, чтобы не допустить распространения вредителя.
Ранее в Ленинградской области также обнаружили и не допустили к ввозу крупную партию кофе — 41 тонну — заражённую вредителями, прибывшую из Перу.