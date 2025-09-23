От булочной до парикмахерской: как жил и боролся Ленинград во время блокады

Трудно представить, но даже в сложные времена ленинградцы продолжали жить как обычно.

Блокада Ленинграда — это одна из самых трагичных страниц в истории нашей страны. Каждый день приносил жителям испытания — голод, холод, бомбежки.

Но несмотря на все это, жители города не сдавались, шли на работу и в школу. Некоторые места Петербурга до сих пор хранят память о тех героических временах.

Блокадная булочная

Во времена блокады хлеб был главным лакомством и спасением. На Каменноостровском проспекте во время войны тоже был хлебный магазин.

Люди получали не больше 125 граммов хлеба в день — это было очень мало.

Голодные пекари никогда не брали лишнего. Теперь о честности и самоотверженности ленинградцев напоминает табличка, сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Памятник женщинам-бойцам МПВО

За небом Ленинграда в те страшные дни следили женщины из местной противовоздушной обороны — слабые на вид, но невероятно сильные духом.

Они часы напролет стояли на крышах, тушили пожары, замечали зажигательные снаряды и спасали город от новых бед.

Памятник на Петроградской стороне напоминает нам об их подвиге, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Исаакиевская площадь

В здании на Исаакиевской площади, где сейчас расположен Всероссийский институт генетики растений, во время блокады хранили коллекцию редких семян.

Ученые, умирая от голода, не позволили себе съесть ни одного зернышка. Однако эти семена спасли многим жизни, когда они дали плоды летом, пишет Культурология.

Блокадная парикмахерская — «красота спасет мир»

В доме на Невском проспекте жители приходили за простой услугой — помыть голову, подстричься или побриться.

Несмотря на холод и голод, мастерицы творили настоящие чудеса, помогая горожанам сохранить человеческий облик.

«Труд парикмахеров доказал: красота спасет мир», — написано на мемориальной доске в парадной дома на Невском, 54.

Роддом на Фурштатской

Во время блокады работал роддом на улице Фурштатской. Здесь появились на свет тысячи малышей. Врачи делали все, чтобы помочь роженицам, несмотря на опасность и удушающий голод, пишет МК.

Эти места — не просто точки на карте. Это живые свидетельства мужества и надежды. Они напоминают нам, каким сильным был Ленинград и как важна была вера в жизнь.