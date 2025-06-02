Туалет с башенками и шпилями: забытая история на месте метро «Горьковская»

Раньше на том месте, где сейчас располагается станция метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге, стояло необычное здание. Причем оно запомнилось многим горожанам и даже обросло легендами.

Кто бы мог подумать, что раньше на месте подземки располагался общественный туалет, но он был непростой. Это здание в начале XX века построил купец Александров.

Здание не было похоже на уборную, оно выглядело как небольшой особняк и было с башенками и даже со шпилями и лепниной, что совершенно не походило на обычные городские уборные того времени.

Внутри уборная была разделена на четыре отделения: мужское, женское, для мальчиков и для девочек — тоже необычное решение для того времени. Кроме того, в здании была большая ниша-лоджия, где можно было укрыться от дождя и дождаться трамвая, сообщает сайт Адреса Петербурга.

Легенда о любви

С этим туалетом связана одна из самых любопытных легенд. Купец Александров влюбился в баронессу, которая жила неподалеку, но получил от нее отказ, мол, по статусу он ей не пара.

Оскорбленный купец и решил отомстить, построив общественный туалет. Интересно, что его внешность была схожа с виллой баронессы, которая стояло прямо напротив.

Судьба здания

Этот необычный туалет просуществовал до 1960-х годов. Он был не только уборной, но и одновременно служил трамвайной остановкой. Однако с началом строительства станции метро «Горьковская» здание разобрали, и на его месте появился вестибюль станции в стиле советского модернизма.

Общественные уборные в Петербурге

Общественные туалеты в Петербурге появились задолго до этого курьезного здания — с момента основания города. Вначале это были простые деревянные домики с выгребными ямами, без особого комфорта.

Первый туалет с каменным фундаментом, освещением и отоплением появился в 1871 году в Михайловском манеже. К 1917 году в городе считывалось около 40 общественных уборных, а к 1927 году их число превысило 70.