Городовой / Город / Туалет с башенками и шпилями: забытая история на месте метро «Горьковская»
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Туалет с башенками и шпилями: забытая история на месте метро «Горьковская»

Опубликовано: 2 июня 2025 13:01
Метро, Петербург
Туалет с башенками и шпилями: забытая история на месте метро «Горьковская»
Городовой ру

Раньше на том месте, где сейчас располагается станция метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге, стояло необычное здание. Причем оно запомнилось многим горожанам и даже обросло легендами.

Кто бы мог подумать, что раньше на месте подземки располагался общественный туалет, но он был непростой. Это здание в начале XX века построил купец Александров.

Здание не было похоже на уборную, оно выглядело как небольшой особняк и было с башенками и даже со шпилями и лепниной, что совершенно не походило на обычные городские уборные того времени.

Внутри уборная была разделена на четыре отделения: мужское, женское, для мальчиков и для девочек — тоже необычное решение для того времени. Кроме того, в здании была большая ниша-лоджия, где можно было укрыться от дождя и дождаться трамвая, сообщает сайт Адреса Петербурга.

Легенда о любви

С этим туалетом связана одна из самых любопытных легенд. Купец Александров влюбился в баронессу, которая жила неподалеку, но получил от нее отказ, мол, по статусу он ей не пара.

Оскорбленный купец и решил отомстить, построив общественный туалет. Интересно, что его внешность была схожа с виллой баронессы, которая стояло прямо напротив.

Судьба здания

Этот необычный туалет просуществовал до 1960-х годов. Он был не только уборной, но и одновременно служил трамвайной остановкой. Однако с началом строительства станции метро «Горьковская» здание разобрали, и на его месте появился вестибюль станции в стиле советского модернизма.

Общественные уборные в Петербурге

Общественные туалеты в Петербурге появились задолго до этого курьезного здания — с момента основания города. Вначале это были простые деревянные домики с выгребными ямами, без особого комфорта.

Первый туалет с каменным фундаментом, освещением и отоплением появился в 1871 году в Михайловском манеже. К 1917 году в городе считывалось около 40 общественных уборных, а к 1927 году их число превысило 70.

Новости по теме
Кальян, зал для совещания: уборная Александра II мало напоминала обычный туалет Кальян, зал для совещания: уборная Александра II мало напоминала обычный туалет 25 мая 2025 16:01
Кто распространял слухи о строительстве Петербурга «на костях» и зачем это было нужно: развенчание страшной легенды Кто распространял слухи о строительстве Петербурга «на костях» и зачем это было нужно: развенчание страшной легенды 23 апреля 2025 10:01
Легенда петербургского джаза: 80-летний барабанщик Александр Скрыпник о том, как ему удается держать себя в форме Легенда петербургского джаза: 80-летний барабанщик Александр Скрыпник о том, как ему удается держать себя в форме 4 февраля 2025 15:33
«Город спит, окутан мглою»: где в Петербурге любимые места Александра Блока «Город спит, окутан мглою»: где в Петербурге любимые места Александра Блока 8 июня 2025 16:32
От крепостной Ольги до Натальи Гончаровой: какие тайны окружали личную жизнь Александра Пушкина От крепостной Ольги до Натальи Гончаровой: какие тайны окружали личную жизнь Александра Пушкина 7 июня 2025 09:01
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 10
🙏 3
😹 4
🙀
😿 2
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».