Турецкая пицца, которая взрывает вкус: лахмаджун за 10 минут дома — сытная лепёшка с фаршем
Турецкая пицца, которая взрывает вкус: лахмаджун за 10 минут дома — сытная лепёшка с фаршем

Опубликовано: 15 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Готовим простое и невероятно ароматное блюдо восточной кухни.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яжеповар".

Ингредиенты:

мука — 2 стакана, тёплая вода — 1,5 стакана, сухие дрожжи — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., мясной фарш — 500 г, помидоры — 2 шт, сладкий перец — 1 шт, лук — 1 шт, зелень — пучок, соль и специи — по вкусу

Приготовление

Сначала я готовлю тесто. Растворяю дрожжи в тёплой воде вместе с сахаром и даю смеси постоять до появления лёгкой пены. Затем добавляю муку и соль, замешиваю мягкое тесто и оставляю его подходить примерно на 40 минут. После этого делю его на небольшие шарики и раскатываю очень тонкие лепёшки размером примерно с тарелку.

Если нет времени на тесто, можно использовать тонкий лаваш — это быстрый и удобный вариант. Его можно слегка смазать яйцом или молоком, чтобы он стал более нежным после запекания.

Пока тесто подходит, я готовлю начинку. Помидоры очищаю от кожицы и вместе с луком, мясом и зеленью измельчаю до состояния фарша. Сладкий перец можно либо измельчить вместе с остальными ингредиентами, либо нарезать мелкими кубиками для более выраженной текстуры. Добавляю соль и специи по вкусу и тщательно перемешиваю массу.

Тонким слоем распределяю начинку по лепёшке или лавашу и выкладываю на противень. Отправляю в заранее разогретую до 200°C духовку примерно на 5-7 минут. За это время мясо успевает приготовиться, а тесто становится тонким и слегка хрустящим по краям.

Примерное время приготовления: 1 час (включая расстойку теста) или 15 минут при использовании лаваша.

Ранее мы писали о том, как приготовить пиццу из жидкого теста на сковороде.

Автор:
Александр Асташкин
