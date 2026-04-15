Турецкая пицца, которая взрывает вкус: лахмаджун за 10 минут дома — сытная лепёшка с фаршем

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яжеповар".
Ингредиенты:
мука — 2 стакана, тёплая вода — 1,5 стакана, сухие дрожжи — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., мясной фарш — 500 г, помидоры — 2 шт, сладкий перец — 1 шт, лук — 1 шт, зелень — пучок, соль и специи — по вкусу
Приготовление
Сначала я готовлю тесто. Растворяю дрожжи в тёплой воде вместе с сахаром и даю смеси постоять до появления лёгкой пены. Затем добавляю муку и соль, замешиваю мягкое тесто и оставляю его подходить примерно на 40 минут. После этого делю его на небольшие шарики и раскатываю очень тонкие лепёшки размером примерно с тарелку.
Если нет времени на тесто, можно использовать тонкий лаваш — это быстрый и удобный вариант. Его можно слегка смазать яйцом или молоком, чтобы он стал более нежным после запекания.
Пока тесто подходит, я готовлю начинку. Помидоры очищаю от кожицы и вместе с луком, мясом и зеленью измельчаю до состояния фарша. Сладкий перец можно либо измельчить вместе с остальными ингредиентами, либо нарезать мелкими кубиками для более выраженной текстуры. Добавляю соль и специи по вкусу и тщательно перемешиваю массу.
Тонким слоем распределяю начинку по лепёшке или лавашу и выкладываю на противень. Отправляю в заранее разогретую до 200°C духовку примерно на 5-7 минут. За это время мясо успевает приготовиться, а тесто становится тонким и слегка хрустящим по краям.
Примерное время приготовления: 1 час (включая расстойку теста) или 15 минут при использовании лаваша.
