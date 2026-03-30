Туристка бросила бутылку под кровать отеля и сильно об этом пожалела - проверила совет из Сети

Рассказ о лайфхаке в путешествиях.

Опытные туристы, часто путешествующие по миру, знают множество лайфхаков, которые помогут облегчить поездки. Некоторые советы кажутся весьма странными, но это не останавливает новичков от их применения на практике.

На канале "Сама по себе" туристка решила проверить в деле популярный туристический лайфхак и рассказала, что из этого вышло.

Девушка прочитала, что перед тем, как заселяться в номер отеля, стоит закатить под кровать бутыль с водой или лимонадом. Это поможет обезопасить себя. Если тара выкатилась из-под кровати с другой стороны, значит в номере "чисто", под кроватью не прячется недоброжелатель.

Если же бутыль из-под кровати не выкатилась, то рекомендуется немедленно покинуть номер и звать на помощь сотрудников отеля, под кроватью может кто-то прятаться, а отдыхающему - угрожать опасность.

В очередную поездку путешественница решила последовать совету. Зайдя в номер отеля первой, она с размаху бросила под кровать бутылку с лимонадом. Подождала пару секунд, но ничего не произошло.

Помня совет, она тут же в панике выскочила в коридор, где её ждал муж. Мужчина вошел в номер, а через минуту вышел очень злой, как на свою супругу, так и на глупые советы, которыми она пользуется.

Дело в том, что никакого злодея под кроватью не оказалось. А бутыль задержала перемычка кровати между спальными местами, которая шла до самого пола. Бутыль просто не смогла бы выкатиться с другой стороны ложа.

Девушка поняла, что попала в глупое положение, и далеко не всегда стоит следовать советам, которые считаются популярными, особенно, если дело касается безопасности.

Стоит помнить, что если в вашем номере захочет спрятаться злодей, то он не обязательно будет находиться под кроватью. Если уж проверять номер, то смотреть в душевой комнате, туалете, шкафах. И лучше пригласить для осмотра сотрудников отеля, а не следовать сомнительным советам из Сети.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно выбрать чистый уголок для отдыха в России.