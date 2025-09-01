Туристы нашли в Крыму клон «Красное&Белое»: удивил ассортимент и внешний вид магазина

Пока не все сети готовы заходить на полуостров.

В Крыму действительно появился свой аналог «Красного и Белого» — сеть «Еда Вода». И, что интересно, в маленьком поселке Черноморское таких магазинов уже в 2024-м было три. Это показатель спроса, ведь люди быстро привыкли к новому формату.

Название «Еда Вода» явно перекликается с материковой сетью: лаконичное, запоминающееся, сразу настраивает на нужную волну. И внутри — похожая атмосфера. Высокие полки, холодильники с закусками и напитками, в том числе с импортом. Автор обзора заметила чешское и немецкое пиво — ироничный привет санкциям.

Ассортимент обширный: от местных вин и крепкого алкоголя до сыров, колбасных нарезок, молочной продукции, бакалеи и масел. Цены разные: есть бюджетный сегмент, есть позиции подороже. То есть магазин старается закрыть сразу несколько категорий покупателей.

Важная деталь — «Еда Вода» не воспринимается как единственный источник продуктов. В Крыму и так хватает торговых сетей: «Пуд» (похожая на «Пятёрочку»), «Яблоко» с собственной выпечкой, «Доброцен» в стиле «Светофора».

Плюс рынки с местными овощами, фруктами, мясом и сырами. Получается, что крымчане не страдают от отсутствия федеральных сетей, а местные аналоги даже дают больше выбора и вкусов.

Фактически сегодня на полуострове выстраивается параллельная торговая инфраструктура. И если «Пятёрочки» или «Красного и Белого» тут нет, то это не ощущается потерей. У крымчан есть свои альтернативы, и они, судя по количеству открытых точек, отлично приживаются.

Ходить или не ходить в такие магазины — выбор каждого. Но факт остаётся фактом: «Еда Вода» уже стала заметным игроком в повседневной жизни жителей Черноморского и окрестностей.