«Тысяча и одна ночь» на берегах Невы: чем запомнилось 3 ноября в истории Петербурга

Каждый день в истории крупного города — это калейдоскоп событий, сплетающихся в уникальный узор. 3 ноября Петербург запомнился разными, но значимыми вехами, каждая из которых оставила свой след в облике и духе Северной столицы.

1738: Вечное упокоение у Черной речки

3 ноября 1738 года — дата, ознаменовавшая рождение одного из самых старых петербургских некрополей. Указом Сената было определено место для погребений «на Васильевском острове, у Черной речки, между 18 и 23 линиями».

Так появилось Смоленское кладбище, которое и по сей день является местом последнего упокоения для многих поколений петербуржцев. Это место — не просто кладбище, это хранитель историй, молчаливый свидетель смены эпох.

1888: восточная сказка в симфоническом звучании

Триумфальным для русской музыки стал 3 ноября (22 октября по старому стилю) 1888 года. В этот день впервые прозвучала симфоническая сюита «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова.

Созданная под глубоким впечатлением от арабских сказок «Тысячи и одной ночи», эта сюита считается одним из самых ярких и узнаваемых произведений композитора.

Любопытно, что допустимы оба варианта произношения названия: и «Шехерезада», и «Шахерезада».

1927: флагман торговли

3 ноября 1927 года — день торжественного открытия Дома ленинградской кооперации, известного как ДЛК. Сегодня об этом событии напоминает скромная мраморная доска, установленная у входа.

До революции в этом здании располагался торговый дом Гвардейского экономического общества.

Сейчас здесь находится магазин ДЛТ, который долгие годы был настоящим флагманом ленинградской торговли, являясь универмагом на Большой Конюшенной улице.

1967: новая линия метро

А 3 ноября 1967 года петербуржцы получили еще один транспортный подарок. Открылась новая линия метро — Невско-Василеостровская, связавшая станции «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского».

Это событие стало важным шагом в развитии городской транспортной системы, сделав передвижение по городу еще более удобным.

Эти четыре события — лишь малая часть богатой истории Петербурга, но каждое из них внесло свой уникальный вклад в его неповторимый облик.