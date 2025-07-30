Большой театр кукол в Петербурге: искусство, оживающее за третьим звонком

История Большого театра кукол началась в 1931 году с инициативы взрослых, сохранивших в душе детскую веру в волшебство.
Музыкант, художник и три актера объединились, чтобы создать этот уникальный театр.
Уже через год, в 1932 году, к ним присоединился режиссер Савелий Шапиро, выпускник Школы русской драмы.
Именно с его приходом БТК обрел профессиональное становление.
Вскоре театр нашел свой постоянный дом по адресу: Некрасова, дом 10.
Лишь единожды — во время Великой Отечественной войны — театр покидал свое здание, эвакуировавшись в Сибирь.
Примечательно, что из эвакуации он вернулся чуть ли не одним из первых, стремясь как можно скорее вновь дарить искусство ленинградцам.
Новый язык, традиции и философия
Кредо Большого театра кукол четко сформулировано его нынешним художественным руководителем — одним из самых выдающихся кукольников в стране, лауреатом множества премий, Русланом Кудашовым.
Он возглавил театр в 2006 году. Основные принципы работы театра таковы:
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Театр создает новый художественный язык и новые средства выразительности, оставаясь верным нравственному закону.
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Театр отстаивает субъективность авторского взгляда и неповторимость каждой человеческой личности.
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Театр остается верен традициям кукольного искусства.
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Театр несет зрителям веру, терпение и любовь.
Эти принципы определяют репертуарную политику и художественное направление БТК сегодня.
Знаковые постановки и признание
На протяжении своей долгой истории Большой театр кукол не раз становился пионером и получал высокое признание.
В середине XX века в его репертуаре появился спектакль для взрослых под названием «1002-ая ночь».
Вскоре труппа первой в СССР инсценировала прозу Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Эти новаторские постановки были высоко оценены профессиональным сообществом, удостоены дипломов первой степени на фестивалях и даже бронзовой медали «За куклы» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.
В то время БТК возглавлял Михаил Королев, который, к слову, стал первым в России, кто создал кафедру театра кукол при ЛГИТМиК.
Некоторые спектакли БТК стали настоящими долгожителями, выдержав более 1000 представлений. Среди них — любимые многими «Иван — крестьянский сын», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Конек-горбунок», «Прелестная Галатея».
В 70-х годах театр вновь доказал свою смелость, став первым, кто поставил произведение Василия Шукшина — «До третьих петухов».
Современный взгляд и громкие премьеры
Сегодня театру уже более 90 лет, но он полон энергии и продолжает активно развиваться под руководством Руслана Кудашова и пришедшего с ним нового поколения артистов.
Они стремятся изменить стереотипные взгляды публики на кукольный театр, показывая его как глубокое и многогранное искусство.
В репертуаре БТК найдется спектакль практически для каждого зрителя. Особого внимания заслуживают экспериментальные работы для взрослых.
Например, новый спектакль-матрица «Высоцкий. Requiem», созданный в знаменитой Мастерской Руслана Кудашова.
Это вторая часть трилогии о поэтах прошлого столетия, вслед за успешным спектаклем «Башлачев. Человек поющий».
Постановка о Высоцком представляет собой своеобразную «таблицу элементов», сотканную из его стихов, песен и эпизодов биографии.
В чем секрет магии?
Считается, что хрупкость куклы — это цена ее свободы.
В Большом театре кукол, кажется, никогда не забывают об этой метафоре.
Возможно, именно в этом уважении к сути кукольного искусства, в поиске нового языка при верности традициям, и кроется секрет неизменного успеха театра у зрителя, который раз за разом готов отправиться в путешествие по ту сторону реальности, туда, где оживают куклы.
Посетить Большой театр кукол — значит прикоснуться к живой истории петербургской культуры и увидеть, каким удивительным и современным может быть искусство куклы.
Адрес: Некрасова, дом 10, Санкт-Петербург.