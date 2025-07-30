Большой театр кукол в Петербурге: искусство, оживающее за третьим звонком

Есть в Санкт-Петербурге место, где граница между реальностью и вымыслом становится тонкой, а взрослые вновь могут почувствовать себя детьми. Это Большой театр кукол.

История Большого театра кукол началась в 1931 году с инициативы взрослых, сохранивших в душе детскую веру в волшебство.

Музыкант, художник и три актера объединились, чтобы создать этот уникальный театр.

Уже через год, в 1932 году, к ним присоединился режиссер Савелий Шапиро, выпускник Школы русской драмы.

Именно с его приходом БТК обрел профессиональное становление.

Вскоре театр нашел свой постоянный дом по адресу: Некрасова, дом 10.

Лишь единожды — во время Великой Отечественной войны — театр покидал свое здание, эвакуировавшись в Сибирь.

Примечательно, что из эвакуации он вернулся чуть ли не одним из первых, стремясь как можно скорее вновь дарить искусство ленинградцам.

Новый язык, традиции и философия

Кредо Большого театра кукол четко сформулировано его нынешним художественным руководителем — одним из самых выдающихся кукольников в стране, лауреатом множества премий, Русланом Кудашовым.

Он возглавил театр в 2006 году. Основные принципы работы театра таковы:

Театр создает новый художественный язык и новые средства выразительности, оставаясь верным нравственному закону.

Театр отстаивает субъективность авторского взгляда и неповторимость каждой человеческой личности.

Театр остается верен традициям кукольного искусства.

Театр несет зрителям веру, терпение и любовь.

Эти принципы определяют репертуарную политику и художественное направление БТК сегодня.

Знаковые постановки и признание

На протяжении своей долгой истории Большой театр кукол не раз становился пионером и получал высокое признание.

В середине XX века в его репертуаре появился спектакль для взрослых под названием «1002-ая ночь».

Вскоре труппа первой в СССР инсценировала прозу Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Эти новаторские постановки были высоко оценены профессиональным сообществом, удостоены дипломов первой степени на фестивалях и даже бронзовой медали «За куклы» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

В то время БТК возглавлял Михаил Королев, который, к слову, стал первым в России, кто создал кафедру театра кукол при ЛГИТМиК.

Некоторые спектакли БТК стали настоящими долгожителями, выдержав более 1000 представлений. Среди них — любимые многими «Иван — крестьянский сын», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Конек-горбунок», «Прелестная Галатея».

В 70-х годах театр вновь доказал свою смелость, став первым, кто поставил произведение Василия Шукшина — «До третьих петухов».

Современный взгляд и громкие премьеры

Сегодня театру уже более 90 лет, но он полон энергии и продолжает активно развиваться под руководством Руслана Кудашова и пришедшего с ним нового поколения артистов.

Они стремятся изменить стереотипные взгляды публики на кукольный театр, показывая его как глубокое и многогранное искусство.

В репертуаре БТК найдется спектакль практически для каждого зрителя. Особого внимания заслуживают экспериментальные работы для взрослых.

Например, новый спектакль-матрица «Высоцкий. Requiem», созданный в знаменитой Мастерской Руслана Кудашова.

Это вторая часть трилогии о поэтах прошлого столетия, вслед за успешным спектаклем «Башлачев. Человек поющий».

Постановка о Высоцком представляет собой своеобразную «таблицу элементов», сотканную из его стихов, песен и эпизодов биографии.

В чем секрет магии?

Считается, что хрупкость куклы — это цена ее свободы.

В Большом театре кукол, кажется, никогда не забывают об этой метафоре.

Возможно, именно в этом уважении к сути кукольного искусства, в поиске нового языка при верности традициям, и кроется секрет неизменного успеха театра у зрителя, который раз за разом готов отправиться в путешествие по ту сторону реальности, туда, где оживают куклы.

Посетить Большой театр кукол — значит прикоснуться к живой истории петербургской культуры и увидеть, каким удивительным и современным может быть искусство куклы.

Адрес: Некрасова, дом 10, Санкт-Петербург.