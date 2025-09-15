Чайки, лодочники или обезьяна князя Меншикова? Загадка района Мартышкино

На побережье Финского залива, между блеском Петергофа и величием Ораниенбаума, расположилась местность с названием, которое кажется совершенно неуместным среди имперского великолепия.

Мартышкино — забавное и даже экзотическое имя, которое на протяжении веков будоражит воображение историков и краеведов. Так кто же дал название этому району: птицы, рабочие или экзотический питомец?

Версия первая: трудовая и прозаичная

Одна из самых правдоподобных версий уходит корнями в эпоху бурного строительства приморских резиденций.

Для возведения дворцов и парков требовалось огромное количество кирпича, который доставляли по воде.

Лодочников, занимавшихся этой тяжелой и грязной работой, по одной из версий, в народе прозвали "мартышами" — то ли за ловкость, то ли за испачканные лица.

Поселение, где жили и швартовались эти труженики, со временем и получило название Мартышкино. Эта теория лишена романтики, но крепко связана с реальной историей освоения этих берегов.

Версия вторая: природная и поэтичная

Другое объяснение не менее логично и отсылает нас к природе этих мест.

На старинных диалектах слово "мартын" было общим названием для многих водоплавающих птиц, в первую очередь — для чаек.

Побережье Финского залива всегда было местом их массового гнездования.

Вполне вероятно, что местность, постоянно оглашаемая криками чаек-мартынов, получила свое имя именно от них.

Это красивая версия, рисующая картину дикого, еще не до конца освоенного побережья.

Версия третья: легендарная и экзотическая

Самая яркая и любимая местными жителями легенда связана с первым губернатором Петербурга, светлейшим князем Александром Меншиковым.

В его резиденции в Ораниенбауме, как и у многих вельмож того времени, был зверинец с диковинными животными.

Предание гласит, что однажды оттуда сбежала настоящая мартышка.

Заморская гостья поселилась в прибрежном лесу, став местной диковинкой и дав имя всей округе.

И хотя историки относятся к этой версии скептически, она добавляет местности неповторимый сказочный шарм.

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов самую простую гипотезу: когда-то здесь просто стоял дом некоего Мартына, чье имя со временем распространилось на все поселение.

Топоним в наши дни: не самое благозвучное соседство

Какая из версий верна, мы, вероятно, уже никогда не узнаем.

Сегодня Мартышкино — уютный исторический район, название которого воспринимается как милая странность.

Однако эта странность приобретает совершенно иной, не самый благозвучный оттенок, когда речь заходит о местном некрополе. Согласитесь, "Мартышкинское кладбище" звучит по меньшей мере неуютно и даже несколько кощунственно.

Это тот случай, когда причудливая игра слов и исторических загадок сталкивается с темой вечного покоя, создавая диссонанс, который заставляет вновь задуматься о силе и странностях имен на карте нашего города.