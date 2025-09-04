Фантомный некрополь Петербурга: история Митрофаньевского кладбища, стертого с лица земли

Под гул заводов и стук колес по подъездным путям в промышленной зоне Петербурга лежит целый мир, стертый с карт, но не из памяти.

Митрофаньевское кладбище — некрополь-призрак, место, чья история с самого начала была соткана из страха, легенд и трагедий.

Сегодня на его месте — склады и пустыри, но земля здесь по-прежнему хранит тайны, которые отказываются уходить в небытие.

Рождение в страхе и бесчестии

История Митрофаньевского кладбища началась не с молитвы, а с паники. В 1831 году Петербург охватила эпидемия холеры.

Людей хоронили в спешке, в общих могилах на новом погосте у деревни Тенттелевки. С самого основания это место было особенным, и особенность эта была зловещей: оно подчинялось не церкви, а городской полиции.

Это означало, что здесь не было места для привычных ритуалов.

Ни отпеваний, ни панихид — полиция свозила сюда безымянные тела, найденные на улицах, бедняков, не имевших родственников, и жертв "мора", которых нужно было похоронить как можно скорее. Так рождалась дурная слава.

Репутацию усугубляло соседство с Громовским кладбищем — оплотом старообрядцев.

Для просвещенных жителей столицы "раскольники" с их старинными иконами и непонятными обрядами были людьми таинственными, а порой и пугающими.

Близость двух "неправильных" погостов сплела их в сознании горожан в единый узел мрачных суеверий.

Даже когда на кладбище построили церковь Святого Митрофана Воронежского, давшую ему новое имя, проклятие не снялось.

Богатые и знатные обходили его стороной. Митрофаньевское оставалось последним пристанищем голытьбы и безымянных скитальцев.

Стереть с карты

Как ни парадоксально, но именно дурная слава способствовала росту кладбища.

К началу XX века оно стало одним из крупнейших в городе, хоть и не избавилось от клейма "пролетарского".

Здесь появились и могилы известных горожан, и три больших храма, но его суть осталась прежней.

Новая советская власть, одержимая идеей переустройства мира, не могла терпеть такое место.

В 1927 году было принято решение о ликвидации.

Официальная причина — городу нужна была земля для заводов.

Но народная молва тут же породила новые легенды.

Говорили, что большевики ищут золото, якобы спрятанное в могилах купцами-старообрядцами.

Другие шептали, что власти пытаются уничтожить могущественную ведьму, похороненную здесь еще в холерные годы.

Уничтожение было методичным. Несколько самых ценных с художественной точки зрения захоронений перенесли в музейные некрополи.

Остальное — тысячи могил, крестов и оград — сравняли с землей.

Территорию перепахали, отдав под промышленные нужды.

Но даже после этого история не отпускала это место.

В годы Блокады Ленинграда, когда город задыхался от голода, на Митрофаньевском вновь стали хоронить людей, добавляя к его истории еще один скорбный слой.

После войны разгром продолжился, и к 1950-м годам некрополь окончательно исчез под слоем асфальта и бетона.

Призрак, который не желает покоя

Казалось, история окончена.

Но в наши дни фантом Митрофаньевского кладбища вернулся. Общественные активисты и историки начали борьбу за восстановление памяти об утраченном некрополе.

Они требуют признать землю мемориальной зоной, ведь под ней до сих пор лежат останки десятков тысяч людей, включая многочисленных жертв блокады.

Эта борьба полна горькой иронии.

Власти выделили для перезахоронений останков, найденных на Митрофаньевском, участок на соседнем Громовском кладбище.

Чтобы освободить место, там были снесены старинные надгробия и кресты.

Так, попытка восстановить одну историческую справедливость привела к новому акту непреднамеренного вандализма, еще туже затянув узел судеб двух некрополей.