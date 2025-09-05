Город на костях: история исчезнувшего Старого кладбища Гатчины

Это история Старого кладбища — первого некрополя города, полностью поглощенного застройкой в XX веке.

Гатчина — это прежде всего блеск императорской резиденции и тенистые аллеи знаменитого парка.

Но за этим парадным фасадом, известным каждому туристу, скрывается другая, почти стертая история, которая привлекает краеведов и историков.

Императорское начало

Первое упоминание о кладбище относится к 1786 году, когда в метрической книге дворцовой церкви появилась запись о погребении унтер-офицера Ивана Чижова "при кладбище".

Городская легенда гласит, что место для погоста выбирал лично император Павел I, которому и принадлежала эта земля.

Версия выглядит правдоподобной: именно при Павле I Гатчина начала стремительно расти.

Увеличение военного гарнизона и закладка крепости Ингербург превратили скромный поселок в полноценный город, которому требовалось свое место для вечного покоя.

Благодаря усилиям краеведов, до нас дошли имена некоторых из первых погребенных: сын настоятеля, отставной солдат, придворный лакей.

Так, с самого начала, кладбище стало последним пристанищем для людей всех сословий, строивших и обживавших новую Гатчину.

Последнее пристанище для всех

Со временем разросшийся некрополь разделили на две части — предположительно, для военных и для гражданских лиц.

Изначально приписанное к закрытой дворцовой церкви, кладбище обрело свой собственный храм в 1822 году.

В бывшем здании госпиталя, в присутствии вдовствующей императрицы Марии Федоровны, освятили церковь Святого Апостола Павла.

В отличие от придворной, она была открыта для всех, став духовным центром, где провожали в последний путь жителей Гатчины и окрестных деревень.

Указ, предрешивший судьбу

В 1849 году судьба кладбища круто изменилась.

Гостивший в Гатчине император Николай I счел, что некрополь расположен слишком близко к разросшемуся городу — одна из улиц, Бульварная, уже проходила вплотную к его границе.

Последовало строгое распоряжение: найти новое, более удаленное место.

Так в версте от города появилось Новое кладбище, действующее и по сей день.

В 1851 году его открыли для погребений, а старый некрополь, по императорскому указу, был закрыт.

Его обнесли земляным валом и засадили деревьями, превратив в мемориальный парк.

Новые захоронения были запрещены, разрешалось лишь подзахоранивать родственников в уже существующие могилы.

Чтобы не разлучать семьи, духовенство пошло навстречу горожанам: несколько семейных склепов, включая могилу купцов Варгиных, были перенесены на Новое кладбище.

Сегодня их памятник — самое старое надгробие на действующем гатчинском некрополе.

Стереть с лица земли

До революции 1917 года Старое кладбище было ухоженным и живописным местом, своего рода музеем надгробного искусства под открытым небом, куда потомки приходили почтить память предков, а горожане — просто прогуляться.

Новая эпоха принесла разорение.

Первыми жертвами стали беззащитные могилы: мародеры оскверняли захоронения, особенно пострадали склепы священников.

В 1922 году исполком официально преобразовал кладбище в парк, но это стало лишь поводом для дальнейшего уничтожения. В часовне устроили торговлю керосином, вековые деревья вырубили.

Вместо парка здесь вскрывали старые могилы, передавая их содержимое в краеведческий музей.

Финал наступил в 1970-е годы. Всю территорию бывшего некрополя, включая кладбищенскую часовню, окончательно стерли с лица земли, застроив типовыми пятиэтажками.

Голоса из-под асфальта

Сегодня на месте, где почти два века покоились основатели Гатчины, стоят жилые дома.

Но прошлое не исчезло бесследно.

Современные жители до сих пор находят в земле обломки мраморных надгробий, фрагменты кованых крестов и старинные монеты с вензелем Павла I.

Эти случайные находки — последнее, тихое напоминание о великой истории, погребенной под асфальтом и фундаментами новых домов.