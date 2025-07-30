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Имя, возвращенное в блокаду: настоящая история станции «Владимирская»

Опубликовано: 30 июля 2025 17:43
Метро
Имя, возвращенное в блокаду: настоящая история станции «Владимирская»
Городовой ру

Эта станция носит имя одной из главных православных святынь. Но мало кто знает, что своим названием она обязана не столько проектировщикам метро, сколько мужественному решению, принятому в самые тёмные дни истории города.

Станция "Владимирская" — это сердце одного из самых колоритных районов Петербурга, знаменитых "Пяти углов".

Открытая в 1955 году в составе первой очереди, она встречает пассажиров строгим, сдержанным стилем.

Ее название кажется абсолютно естественным, ведь прямо у выхода из метро возвышается величественный Владимирский собор.

И хотя это правда, история этого имени сложнее и драматичнее, чем кажется на первый взгляд.

Священная вертикаль: как родилось имя

Сначала разберемся в очевидной и верной части истории.

Название станции — это финальное звено в длинной топонимической цепи:

  1. Владимирская икона Божией Матери. Одна из самых почитаемых святынь России.

  2. Собор Владимирской иконы Божией Матери. Величественный храм XVIII века, освященный в честь этой иконы, стал доминантой всей местности.

  3. Владимирская площадь и Владимирский проспект. Площадь и проспект получили свои имена по имени собора.

  4. Станция метро "Владимирская". Названа по площади, на которой расположен ее павильон.

Эта логика безупречна.

Но она не объясняет, почему в советское время, когда религия была не в почете, а топонимика строго идеологизирована, эта цепочка не прервалась.

Поворотный момент: 1944 год

А вот здесь начинается настоящая история.

Дело в том, что с 1923 года Владимирская площадь действительно носила другое имя — площадь Нахимсона, в честь революционера Семена Нахимсона.

И по логике того времени, станция метро, открытая в 1955-м, должна была называться "Нахимсонская".

Но ключевой поворот в этой истории произошел не в 1955-м, а в самый разгар Великой Отечественной войны.

13 января 1944 года, еще до полного снятия блокады, решением Ленгорисполкома площади было возвращено ее историческое имя — Владимирская.

Это был не случайный жест, а часть целенаправленной кампании по поднятию духа осажденного города через возвращение к его великому историческому прошлому.

Вместе с Владимирской были восстановлены и другие названия, например, Дворцовая площадь (вместо площади Урицкого) и Невский проспект (вместо проспекта 25-го Октября).

Поэтому, когда спустя десятилетие открывали метро, вопрос о названии станции уже не стоял.

Она получила имя "Владимирская" в полном соответствии с официальной картой города.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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