Имя, возвращенное в блокаду: настоящая история станции «Владимирская»

Эта станция носит имя одной из главных православных святынь. Но мало кто знает, что своим названием она обязана не столько проектировщикам метро, сколько мужественному решению, принятому в самые тёмные дни истории города.

Станция "Владимирская" — это сердце одного из самых колоритных районов Петербурга, знаменитых "Пяти углов".

Открытая в 1955 году в составе первой очереди, она встречает пассажиров строгим, сдержанным стилем.

Ее название кажется абсолютно естественным, ведь прямо у выхода из метро возвышается величественный Владимирский собор.

И хотя это правда, история этого имени сложнее и драматичнее, чем кажется на первый взгляд.

Священная вертикаль: как родилось имя

Сначала разберемся в очевидной и верной части истории.

Название станции — это финальное звено в длинной топонимической цепи:

Владимирская икона Божией Матери. Одна из самых почитаемых святынь России. Собор Владимирской иконы Божией Матери. Величественный храм XVIII века, освященный в честь этой иконы, стал доминантой всей местности. Владимирская площадь и Владимирский проспект. Площадь и проспект получили свои имена по имени собора. Станция метро "Владимирская". Названа по площади, на которой расположен ее павильон.

Эта логика безупречна.

Но она не объясняет, почему в советское время, когда религия была не в почете, а топонимика строго идеологизирована, эта цепочка не прервалась.

Поворотный момент: 1944 год

А вот здесь начинается настоящая история.

Дело в том, что с 1923 года Владимирская площадь действительно носила другое имя — площадь Нахимсона, в честь революционера Семена Нахимсона.

И по логике того времени, станция метро, открытая в 1955-м, должна была называться "Нахимсонская".

Но ключевой поворот в этой истории произошел не в 1955-м, а в самый разгар Великой Отечественной войны.

13 января 1944 года, еще до полного снятия блокады, решением Ленгорисполкома площади было возвращено ее историческое имя — Владимирская.

Это был не случайный жест, а часть целенаправленной кампании по поднятию духа осажденного города через возвращение к его великому историческому прошлому.

Вместе с Владимирской были восстановлены и другие названия, например, Дворцовая площадь (вместо площади Урицкого) и Невский проспект (вместо проспекта 25-го Октября).

Поэтому, когда спустя десятилетие открывали метро, вопрос о названии станции уже не стоял.

Она получила имя "Владимирская" в полном соответствии с официальной картой города.