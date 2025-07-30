Имя, возвращенное в блокаду: настоящая история станции «Владимирская»

Станция "Владимирская" — это сердце одного из самых колоритных районов Петербурга, знаменитых "Пяти углов".
Открытая в 1955 году в составе первой очереди, она встречает пассажиров строгим, сдержанным стилем.
Ее название кажется абсолютно естественным, ведь прямо у выхода из метро возвышается величественный Владимирский собор.
И хотя это правда, история этого имени сложнее и драматичнее, чем кажется на первый взгляд.
Священная вертикаль: как родилось имя
Сначала разберемся в очевидной и верной части истории.
Название станции — это финальное звено в длинной топонимической цепи:
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Владимирская икона Божией Матери. Одна из самых почитаемых святынь России.
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Собор Владимирской иконы Божией Матери. Величественный храм XVIII века, освященный в честь этой иконы, стал доминантой всей местности.
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Владимирская площадь и Владимирский проспект. Площадь и проспект получили свои имена по имени собора.
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Станция метро "Владимирская". Названа по площади, на которой расположен ее павильон.
Эта логика безупречна.
Но она не объясняет, почему в советское время, когда религия была не в почете, а топонимика строго идеологизирована, эта цепочка не прервалась.
Поворотный момент: 1944 год
А вот здесь начинается настоящая история.
Дело в том, что с 1923 года Владимирская площадь действительно носила другое имя — площадь Нахимсона, в честь революционера Семена Нахимсона.
И по логике того времени, станция метро, открытая в 1955-м, должна была называться "Нахимсонская".
Но ключевой поворот в этой истории произошел не в 1955-м, а в самый разгар Великой Отечественной войны.
13 января 1944 года, еще до полного снятия блокады, решением Ленгорисполкома площади было возвращено ее историческое имя — Владимирская.
Это был не случайный жест, а часть целенаправленной кампании по поднятию духа осажденного города через возвращение к его великому историческому прошлому.
Вместе с Владимирской были восстановлены и другие названия, например, Дворцовая площадь (вместо площади Урицкого) и Невский проспект (вместо проспекта 25-го Октября).
Поэтому, когда спустя десятилетие открывали метро, вопрос о названии станции уже не стоял.
Она получила имя "Владимирская" в полном соответствии с официальной картой города.