Кейсы вместо параграфов: всё о школе «Взмах», где растят CEO, а не отличников

Частная школа “Взмах” — это пионер российского бизнес-образования для детей. Здесь не гонятся за баллами ЕГЭ, а учат создавать проекты, работать в команде и мыслить как предприниматель.

В то время как академические лицеи готовят будущих ученых, а классические гимназии — гуманитарную элиту, есть в Петербурге школа, которая с момента своего основания в 1989 году поставила себе совершенно иную, дерзкую цель: готовить детей к реальной жизни и реальной экономике.

Школа "Взмах" — это не просто учебное заведение, а настоящий бизнес-инкубатор, где вместо абстрактных знаний во главу угла ставят практические навыки, а успех измеряется не оценками, а запущенными проектами.

История: ответ на вызов времени

"Взмах" появился на заре новой России, в 1989 году. Это было время, когда рушилась старая система и зарождалась рыночная экономика.

Основатели школы поняли, что советская образовательная модель, ориентированная на подготовку винтиков для большого государственного механизма, безнадежно устарела.

Новому времени требовались новые герои: инициативные, самостоятельные, способные рисковать и создавать — предприниматели.

"Взмах" стал одной из первых в стране частных школ и сразу сделал ставку на то, чего так не хватало остальным: экономику, право и развитие так называемых "soft skills" — мягких навыков.

Это был революционный подход, который поначалу вызывал скепсис, но в итоге оказался невероятно прозорливым.

Методика: как воспитать предпринимателя?

Во "Взмахе" не верят, что сидеть за партой и слушать лекции — самый эффективный способ обучения. Образование здесь строится на действии.

Кейс-метод. Это главный инструмент "Взмаха". Вместо того чтобы заучивать параграфы из учебника, ученики решают реальные бизнес-задачи (кейсы). Как вывести на рынок новый продукт? Как разрешить конфликт в команде? Как оптимизировать логистику? Так теория моментально превращается в практику. Проектная работа. С младших классов дети учатся создавать и защищать собственные проекты. Это может быть что угодно: от школьной ярмарки до разработки бизнес-плана для настоящего стартапа. Главное — пройти все этапы: от идеи до реализации и анализа результатов. Бизнес-школа для старшеклассников. В старших классах действует полноценная программа, имитирующая MBA. Ученики изучают маркетинг, менеджмент, финансы, ведут переговоры и создают собственные "компании" внутри школы. Фокус на "soft skills". Умение выступать на публике, вести диалог, работать в команде, быть лидером — здесь это такие же важные предметы, как математика или русский язык.

Условия поступления: ищут не гениев, а деятелей

Поступление в частную школу — это всегда двухсторонний процесс. "Взмах" тщательно выбирает "своих" учеников, а родители — "свою" школу.

Этапы отбора: процесс обычно включает в себя несколько стадий. Тестирование. Проверяются базовые академические знания по основным предметам. Групповые занятия и собеседование. Это ключевой этап. Психологи и педагоги смотрят, как ребенок ведет себя в команде, насколько он активен, любознателен, не боится ли высказывать свое мнение. Собеседование с родителями. Для школы важно, чтобы семья разделяла ее ценности и прагматичный, деятельный подход к образованию.

процесс обычно включает в себя несколько стадий. Стоимость: как и в любой частной школе, обучение платное.

Путь выпускника: готовые к реальному миру

Выпускники "Взмаха" — это не те, кто будет штурмовать физфак или филфак. Их путь лежит в другие сферы.

Собственный бизнес: значительная часть выпускников рано или поздно открывает свое дело, ведь их к этому готовили с детства.

Менеджмент и маркетинг: они часто выбирают карьеру в управлении, маркетинге, PR и финансах, поступая в ведущие экономические вузы страны (ВШЭ, Финансовый университет) и мира.

Портфолио вместо аттестата:главное, что дает "Взмах", — это не просто аттестат, а реальное портфолио с реализованными проектами и бесценный опыт практической работы, который дает огромную фору на старте карьеры.

"Взмах" — это выбор для прагматичных родителей, которые хотят, чтобы их ребенок был готов не к экзаменам, а к жизни.

Это школа для будущих лидеров, менеджеров и предпринимателей, которая доказывает, что умение договариваться и создавать порой важнее, чем знание логарифмов.