«Наземка»: как пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами по-петербургски

Хотя Петербургский метрополитен глубок и масштабен, значительная часть перемещений по городу осуществляется на так называемой «наземке» — автобусах, троллейбусах и трамваях.

Для многих петербуржцев наземный вид транспорта — это не просто альтернатива, а основной способ передвижения, позволяющий добраться туда, куда метро не доходит, или просто насладиться видом города из окна, пусть и не так быстро, как под землей.

Трамвай: скрипучая ностальгия и современные маршруты

Петербург заслуженно носил звание «трамвайной столицы». Хотя сеть уже не та, что была в середине XX века, трамвай остаётся важной частью городской жизни.

Есть как современные низкопольные вагоны, так и старые, которые особенно ценят любители ностальгии за характерный скрип и медленный, размеренный ход. Трамвайные маршруты часто проходят по историческим улицам, предлагая живописный, хотя иногда и долгий путь.

По-петербургски: садиться в первых вагонах, чтобы выйти быстрее, или, наоборот, в последних, если хочешь рассмотреть город. Знать маршруты, которые помогут объехать пробки в определённых местах.

Троллейбус и автобус: рабочие лошадки города

Троллейбусы и автобусы покрывают огромную часть городской территории, включая спальные районы. Автобусная сеть самая разветвленная и постоянно меняется, подстраиваясь под новые районы и потребности.

Троллейбусы, хоть и менее маневренные, считаются более экологичным видом транспорта. Это главные «рабочие лошадки» петербургской наземки, ежедневно перевозящие миллионы пассажиров.

По-петербургски: помнить, что в часы пик они могут быть переполнены. Заранее смотреть маршрут в приложениях, потому что они могут сильно выручить там, где нет метро. Знать «прикормленные» остановки, где удобнее садиться, чтобы занять место.

Оплата проезда: эволюция технологий

Традиционный способ оплаты — покупка билета у кондуктора или водителя (сейчас встречается реже). Но основной способ сегодня — использование электронных проездных:

Подорожник: единая транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для всех видов транспорта, включая метро. Самый популярный и выгодный вариант.

Банковская карта: в большинстве современного транспорта можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой прямо у валидатора.

QR-код или приложение: некоторые маршруты или типы транспорта могут предлагать оплату через мобильные приложения.

По-петербургски: всегда иметь при себе Подорожник или быть готовым оплатить картой. Не удивляться, если кондуктор (если он есть) или контролер внезапно попросит предъявить оплату.

Негласные правила и лайфхаки

Заходить в любую дверь: в отличие от некоторых городов, в Петербурге принято заходить во все двери (кроме первой, если там сидит водитель и продает билеты, что сейчас редкость). Выход осуществляется через любые двери.

Не стоять у дверей: старайтесь проходить вглубь салона, чтобы не мешать выходящим и входящим пассажирам.

Уступать места: как и везде, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с маленькими детьми принято уступать места.

Следить за объявлениями: маршруты могут меняться из-за ремонтов дорог или мероприятий. Объявления об этом часто вывешивают в салоне.

Использовать приложения: Яндекс.Карты, 2ГИС и другие приложения с отслеживанием транспорта в реальном времени — лучшие друзья петербуржца, пользующегося наземкой.

Наземный транспорт в Петербурге — это не только способ передвижения, но и возможность увидеть город изнутри, почувствовать его ритм и понять, как он живет за пределами парадного центра.

Это часть повседневной рутины, которая, при правильном подходе, может быть вполне комфортной и даже познавательной.