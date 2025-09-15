Не резали, а исказили: тайна имени Резной улицы в Петербурге

В тихих уголках Петроградской стороны скрываются улицы с удивительной судьбой. Одна из них — Резная.

Её имя кажется простым и понятным, вызывая ассоциации с ремеслом или искусной работой.

Но на самом деле оно — результат классической петербургской топонимической ошибки, за которой скрывается и пороховое прошлое, и фамилия немецкого домовладельца.

Пороховые дымы Зелейной слободы

История этой небольшой улицы начинается в конце XVIII века, и её первое имя было куда более суровым и понятным для того времени — Средняя Зелейная улица.

Оно появилось в 1798 году и было напрямую связано с местностью.

Здесь располагалась Зелейная слобода, где жили рабочие "зелейного", то есть порохового, завода.

Старинное слово "зелье" означало порох, и название улицы точно отражало её промышленное, "огненное" предназначение.

Как фон Ризен стал "Резным"

Самая интригующая часть истории улицы — её современное название.

Вопреки очевидным ассоциациям, оно не имеет ничего общего с глаголом "резать".

Это яркий пример того, как иностранная фамилия, пройдя через народную молву и бюрократические документы, может до неузнаваемости исказиться.

В 1836 году на карте появляется Резной переулок № 1.

Своим названием он был обязан местному домовладельцу по фамилии фон Ризен.

Сложная для русского уха немецкая фамилия со временем трансформировалась в более простое и понятное слово "Резной".

Эта "ошибка" так прижилась, что в 1883 году проезд получил официальный статус улицы, и на картах Петербурга окончательно закрепилась Резная улица.

Любопытно, что соседний Резной переулок № 2 после этого просто потерял свой номер, став тем самым Резным переулком, который мы знаем и сегодня.

Архитектурные свидетели эпох

Несмотря на свою скромную протяженность, Резная улица хранит и архитектурные сокровища.

На углу с Резным переулком стоит крепкий доходный дом (№ 15/4) , построенный в начале XX века архитектором А. К. Голосуевым. Это типичный представитель застройки Петроградской стороны той эпохи.

Настоящая жемчужина улицы — особняк генерал-лейтенанта Глуховского (№ 18), выходящий фасадом на набережную Адмирала Лазарева. Построенный еще в 1810 году, этот элегантный дом в стиле классицизма является объектом культурного наследия и ярким контрастом на фоне более поздней застройки.

Сегодня Резная улица — это тихий уголок, соединяющий Глухую Зеленину улицу с набережной.

Прогуливаясь по ней, можно легко представить себе всю её историю: от пороховых мастерских и немецкого домовладельца до элегантных особняков и доходных домов, которые и по сей день хранят тайны старого Петербурга.