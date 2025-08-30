Парки развлечений Петербурга: от семейных до экстремальных

Независимо от того, ищете ли вы умиротворяющие карусели для малышей, интеллектуальные игры, батутные арены или водные приключения, Северная столица готова предложить незабываемые впечатления для каждого.

Санкт-Петербург, с его величественными дворцами и музеями, часто ассоциируется с культурным и интеллектуальным досугом. Однако город на Неве способен предложить куда больше!

Для тех, кто ищет яркие эмоции, активный отдых и незабываемые приключения, Петербург приготовил множество парков развлечений — от уютных уголков для самых маленьких до захватывающих дух аттракционов для любителей адреналина.

Независимо от возраста и предпочтений, здесь найдется место для каждого, чтобы отвлечься от повседневности и зарядиться позитивом.

1. Для всех и сразу: главный парк развлечений под открытым небом

«Диво Остров» (Крестовский остров, ст. м. «Крестовский остров»):

Характер: самый большой и известный парк аттракционов в Петербурге, расположенный в живописном Приморском парке Победы на Крестовском острове. «Диво Остров» предлагает огромный выбор развлечений как для семейного отдыха, так и для настоящих экстремалов.

Для семей: множество классических каруселей, колесо обозрения, детские площадки, водные аттракционы, комнаты смеха. Здесь можно провести весь день, наслаждаясь неторопливыми прогулками и нежными развлечениями.

Для экстремалов: парк славится своими уникальными и захватывающими дух аттракционами, входящими в мировые рейтинги. Среди них:

«Катапульта». Мощный выброс вверх на огромной скорости.

«Великолукский мясокомбинат» (аналог американских горок). Высокая скорость, крутые виражи и мертвые петли.

«Крутящийся маятник». Огромная амплитуда и вращение одновременно.

«Ракета». Вертикальный спуск с большой высоты.

Когда работает: сезонный парк. Открыт обычно с мая по сентябрь, но часы работы и дни могут меняться в зависимости от погоды. Всегда проверяйте официальный сайт.

Оплата: можно купить билет на каждый аттракцион отдельно или приобрести единый браслет на целый день, дающий неограниченный доступ к большинству развлечений (выгоднее, если планируете много кататься).

Для самых маленьких и их родителей: интерактивные и образовательные центры

Эти парки идеально подходят для детей дошкольного и младшего школьного возраста, предлагая не просто развлечения, а возможность учиться играючи.

«КидБург» (ТРЦ «Гранд Каньон», ТРЦ «Питерлэнд», ТРЦ «Жемчужная Плаза»):

Характер: первый в России интерактивный город профессий для детей. Здесь дети могут попробовать себя в роли врача, пожарного, строителя, банкира, журналиста и многих других. Они зарабатывают свои «деньги», учатся планировать бюджет и взаимодействовать в команде.

Что ожидать: безопасная и познавательная среда, реалистичные декорации, опытные наставники.

Возраст: ориентирован на детей от 4 до 14 лет.

«Happylon» (ТРЦ «Галерея», ТРЦ «Меркурий»):

Характер: крупные крытые парки развлечений в торговых центрах. Идеальны для любой погоды.

Что ожидать: разнообразные аттракционы (детские карусели, батуты, лабиринты, мини-горки), игровые автоматы, 5D-кинотеатры, иногда роллердромы или боулинг.

Возраст: подходит для детей от 3-4 лет и подростков.

Для активного отдыха и выплеска энергии: крытые экстрим-парки

Эти пространства предлагают не аттракционы в классическом понимании, а возможность активного физического досуга, часто с элементами экстрима.

«Gorilla Park» (ул. Фучика, 2А, ТРЦ «Купчино»):

Характер: огромный крытый батутный парк и центр активных развлечений.

Что ожидать: десятки батутов (в том числе спортивные), поролоновые ямы, скалодромы разной сложности, веревочные курсы, ниндзя-трассы, зоны для паркура. Отличное место для подростков и взрослых, желающих испытать себя на прочность и выплеснуть энергию.

Возраст: от 6 лет и старше (для некоторых зон есть ограничения).

Летнее и водное веселье: аквапарки

Идеальное место, чтобы сбежать от жары или, наоборот, окунуться в лето в холодное время года.

Аквапарк «Питерлэнд» (Приморский пр., 72):

Характер: один из крупнейших крытых аквапарков в России, расположенный под огромным стеклянным куполом.

Что ожидать: множество водных горок разной высоты и сложности, волновой бассейн, «ленивая река», различные тематические зоны, а также полноценный банный комплекс с русской баней, финской сауной, турецким хаммамом и др.

Возраст: подходит для всей семьи, есть зоны для самых маленьких.