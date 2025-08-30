Петербургские мосты: график разводки и лучшие места для наблюдения

Санкт-Петербург известен на весь мир своей величественной архитектурой, романтичными каналами и, конечно же, разводными мостами.

Это грациозное действо, когда стальные гиганты медленно поднимают свои пролеты, пропуская караваны судов, стало одной из визитных карточек города, особенно в период «Белых ночей».

Увидеть «разводку» мостов — обязательный пункт программы для каждого, кто посещает Северную столицу. Чтобы насладиться этим захватывающим зрелищем без лишних хлопот, важно знать, где и когда его наблюдать.

Феномен разводных мостов Петербурга

Разводные мосты на Неве и Большой Невке — это не просто туристический аттракцион, а необходимая часть функционирования города-порта.

Они обеспечивают проход крупногабаритных судов из Финского залива по Неве в Ладожское озеро и обратно.

Сезон навигации, когда мосты разводят, длится примерно с апреля-мая по ноябрь, в зависимости от погодных условий.

В период «Белых ночей» (с конца мая по середину июля), когда небо не темнеет полностью, зрелище становится особенно магическим. Мосты разводят, как правило, в глубокую ночь, чтобы минимизировать неудобства для автомобильного движения.

Актуальный график разводки: где искать?

Важно: график разводки мостов – это динамическая информация, которая может меняться в зависимости от навигационной обстановки, погодных условий или технических работ.

Официальный сайт: самый надежный источник — это официальный сайт «Мостотрест» (mostotrest.com). Здесь всегда публикуется актуальное расписание разводки и сведения о возможных изменениях. Рекомендуется проверять график непосредственно перед планируемой ночной прогулкой.

Мобильные приложения и сервисы: некоторые городские приложения и навигаторы (например, «Яндекс.Карты» или «2ГИС») также показывают график разводки мостов.

Общий график (ориентировочно)

Большинство мостов разводят в два этапа (в начале и в конце ночи), чтобы пропустить суда в обоих направлениях. Типичное время разводки: обычно с 01:00 до 05:00 утра.

Наиболее популярные мосты и их примерный порядок разводки:

Дворцовый мост: 01:10 – 02:50 и 03:10 – 04:55 Благовещенский мост: 01:25 – 02:45 и 03:10 – 05:00 Литейный мост: 01:40 – 04:45 Троицкий мост: 01:20 – 04:50 Биржевой мост: 02:00 – 04:55

Помните, это лишь ориентировочное время. Всегда уточняйте!

Лучшие места для наблюдения

Выбор места зависит от того, что вы хотите увидеть и насколько готовы к толпе.

Дворцовый мост – самая популярная точка:

Где смотреть:

Дворцовая набережная (со стороны Эрмитажа) и Адмиралтейская набережная (со стороны Адмиралтейства): отсюда открывается классический вид на разводящийся мост с Петропавловской крепостью на заднем плане.

Стрелка Васильевского острова: с этой точки видно сразу два разводящихся моста — «Дворцовый» и «Биржевой», а также панораму Зимнего дворца и Петропавловской крепости. Это одно из самых фотогеничных мест.

Нюансы: здесь всегда ОЧЕНЬ многолюдно. Приходить нужно за час-полтора до начала разводки, чтобы занять хорошее место.

Троицкий мост – элегантность и масштаб:

Где смотреть:

Суворовская площадь (у Марсова поля): отсюда открывается прекрасный вид на «Троицкий мост» и его изящные арки на фоне Петропавловской крепости.

Кутузовская набережная: позволяет наблюдать мост с другого ракурса.

Нюансы: также достаточно популярное место, но обычно менее многолюдное, чем у «Дворцового моста».

Литейный мост – исторический и менее людный:

Где смотреть:

Воскресенская набережная: этот мост – первый постоянно разводной мост через Неву. Развод его пролета менее зрелищен, чем у «Дворцового» или «Троицкого» (поднимается только один пролет), но здесь гораздо меньше людей, что позволяет насладиться моментом в более спокойной обстановке.

Нюансы: подойдет для тех, кто хочет избежать толпы и получить более «местный» опыт.

Биржевой мост – для жителей Васильевского острова:

Где смотреть:

Биржевая площадь (у «Кунсткамеры») или набережная Макарова на Васильевском острове: удобное место для тех, кто находится на Васильевском острове. Отсюда хорошо видно разводящийся мост и здание Биржи.

Нюансы: позволяет увидеть два моста («Дворцовый» и «Биржевой») сразу со «Стрелки» Васильевского острова.

Благовещенский мост – старейший, для западной части центра:

Где смотреть:

Английская набережная или набережная Лейтенанта Шмидта: самый старый постоянный мост через Неву. Отсюда открывается вид на западную часть города.

Нюансы: развод пролетов не такой высокий, как у «Дворцового», но всё равно впечатляет.

Практические советы для зрителей: