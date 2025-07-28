Сампсониевский собор: от Полтавской славы к петербургскому модерну

Среди монументальных символов Санкт-Петербурга Сампсониевский собор занимает особое, почетное место. Это один из старейших каменных храмов города, фундамент которого был заложен еще на заре его истории, на территории первого официального городского кладбища.

Строительство Сампсониевского храма стало прямым следствием одной из величайших побед России — Полтавской битвы, а архитектурный облик, в своем раннем варианте, нес отпечаток уникальных художественных поисков петровской эпохи.

Сегодня Сампсониевский собор — это не просто действующий храм, но и бесценный памятник, свидетель веков, хранящий множество историй, от воинской славы до личных драм и архитектурных экспериментов.

Корни в победе: основание храма

История Сампсониевского собора началась 27 июня (по старому стилю) 1710 года. В этот день, ровно через год после решающей победы русской армии над шведами под Полтавой, Петр I повелел заложить на Выборгской стороне — тогдашней окраине строящегося Петербурга — деревянную церковь.

Выбор даты был символичен: Полтавская битва произошла в день памяти святого преподобного Сампсония Странноприимца, и храм был назван в его честь.

Таким образом, Сампсониевская церковь с момента своего основания была неразрывно связана с воинской славой и триумфом России в Северной войне.

Время шло, деревянный храм ветшал, а количество прихожан в растущем городе увеличивалось.

В 1728 году, по всей видимости, на месте первой деревянной церкви началось строительство каменного собора.

К сожалению, имя архитектора, создавшего первоначальный проект каменного здания, осталось неизвестным.

Архитектурные загадки: от провинциальных мотивов к пятиглавию

Первоначальный облик каменного Сампсониевского собора был довольно необычен для столицы Петра.

Его центральная часть была окружена «гульбищами» — крытыми галереями, а шатровое завершение колокольни украшали характерные для русского зодчества «слуховые окна» (люкарны).

Такая архитектура, более привычная для церквей русской провинции, привела исследователей к предположению, что автором проекта мог быть зодчий, стремившийся выразить своего рода протест против насаждаемой в Петербурге европейской архитектуры, возвращаясь к традиционным русским формам.

Изначально храм венчал только один купол.

Однако в 1761 году, уже в елизаветинскую эпоху, к центральному куполу были добавлены еще четыре малых, что придало собору традиционное для русского православного зодчества пятиглавие.

Окна на барабане центрального купола, кстати, оказались «нарисованными» — декоративным элементом.

Первое городское кладбище: память поколений

Помимо храма, место у Сампсониевского собора имеет историческое значение как территория первого официального кладбища Санкт-Петербурга, учрежденного указом Петра I в 1711 году.

Это было кладбище нового типа — городское, открытое для погребения людей всех сословий и вероисповеданий, причем места здесь выдавались бесплатно.

Среди тех, кто обрел последний приют на Сампсониевском кладбище, были многие выдающиеся деятели Петровской эпохи: знаменитые архитекторы Доменико Трезини, Жан-Батист Леблон, Николаус Фридрих Гербель, Карло Растрелли, а также сподвижники царя, такие как фельдмаршал Б.Х. Миних, и другие строители и жители молодого города.

Кладбище функционировало до 1772 года, когда было закрыто по указу Екатерины II. Это решение было продиктовано новыми санитарными правилами, которые запрещали устраивать кладбища ближе ста саженей от городской черты.

Братская могила и легенды

Несмотря на закрытие, часть захоронений сохранилась. Наиболее известным является Братская могила врагов Бирона — Александра Петровича Волынского, Андрея Федоровича Хрущева и Платона Михайловича Еропкина.

Эти государственные деятели были обвинены в попытке государственного переворота и публично казнены 27 июня 1740 года — в трагическую годовщину Полтавской битвы.

Памятник на их могиле, установленный по проекту скульптора Александра Михайловича Опекушина в 1885 году, сменил более скромную мемориальную плиту.

С личностью Волынского в обществе сложился образ мученика-патриота и противника «засилья иностранцев».

Сампсониевский собор также стал местом рождения красивой, но не подтвержденной документально легенды.

Считается, что именно здесь летом 1774 года в тайне от всех состоялось венчание императрицы Екатерины Великой и ее фаворита, князя Григория Потемкина.

На церемонии якобы присутствовали лишь несколько доверенных лиц.

Память в камне: часовня и памятники

К 200-летию Полтавской победы, которое отмечалось в 1909 году, на предполагаемом месте первой деревянной церкви была возведена часовня.

На ее фасаде, над входом, можно увидеть лепной барельеф — «Всевидящее око», увенчанное царской короной.

Этот древний христианский символ, олицетворяющий триединое Божество, всевидящее Провидение и Божественную славу, здесь не имеет отношения к масонским символам.

В том же 1909 году, напротив собора, был установлен памятник Петру I, средства на который выделили графы Шереметевы.

В советское время, в 1929 году, памятник был демонтирован, но к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году он был восстановлен на своем историческом месте.

В сквере у собора также установлен памятник работы Михаила Шемякина «Первостроителям Санкт-Петербурга», напоминающий о кладбище и людях, возводивших город.

Храм-музей: современная жизнь собора

В 1938 году Сампсониевский собор был закрыт для богослужений и передан Государственному Эрмитажу.

В годы войны его здание использовалось, в частности, для изготовления деревянных ящиков для эвакуации музейных экспонатов.

Лишь в 1999 году в соборе был открыт музей, ставший филиалом Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

В 2017 году Сампсониевский собор был возвращен Русской Православной Церкви, и сегодня он функционирует как одновременно и музей, и действующий храм.

Главным сокровищем интерьера являются подлинные, сохранившиеся с XVIII века резные золоченые иконостасы, включая одиннадцатиметровый главный.

На западной стене центрального нефа находится уникальная живописная роспись 1763 года (сделанная по приказу Екатерины II), изображающая Петра I в момент объявления русским войскам о победе под Полтавой.

В стенах нефа также можно увидеть три надгробные плиты XVIII века — свидетельство того, что наиболее состоятельные прихожане могли быть погребены в склепах под полом храма.

Сампсониевский собор, расположенный по адресу: Большой Сампсониевский проспект, дом 41, Санкт-Петербург, остается одним из самых значимых и многослойных памятников города.

Он хранит память о воинской славе, о первых шагах Петербурга, об архитектурных поисках эпохи и о судьбах людей, связанных с этим местом на протяжении веков.