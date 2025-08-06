Третья вершина: всё о Лицее №30, где из математиков делают создателей будущего

В великой триаде физико-математических лицеев Петербурга у каждого есть своя репутация. Если 239-й — это олимпийский пьедестал, а ФТШ им. Алфёрова — путь в академическую науку, то Лицей №30 — это мощнейший инжиниринговый цех.
Здесь из одаренных математиков и физиков воспитывают не мечтателей, а практиков: блестящих программистов, инженеров и архитекторов IT-систем, которые составят костяк ведущих технологических компаний мира.
История: "Васькин" характер и свой путь
Основанный в 1965 году, Лицей №30 с самого начала формировал свою, особую идентичность.
Расположенный на Васильевском острове — историческом центре науки и университетской жизни — он впитал его академический, но при этом слегка обособленный дух.
Лицей быстро наладил теснейшие связи с главными вузами острова и города — Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Университетом ИТМО.
В отличие от своих "конкурентов", "Тридцатка" всегда делала ставку не только на чистую математику, но и на ее практическое приложение.
Именно здесь одними из первых в стране начали углубленно преподавать программирование, видя в нем язык будущего.
Получение статуса "Губернаторского" лишь подтвердило высочайший уровень и особую роль лицея в образовательной системе города.
Методика: инженерная точность во всем
Философия "Тридцатки" — это прагматизм и нацеленность на результат. Фундаментальные знания здесь не самоцель, а инструмент.
-
Программирование как вторая математика. Лицей №30 — одна из сильнейших в России школ по подготовке к олимпиадам по программированию. Его ученики регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Программирование здесь преподается на уровне, сопоставимом с университетским.
-
Синергия с вузами. Преподаватели из СПбГУ и ИТМО, читающие лекции в лицее, — это не приглашенные звезды, а часть учебного процесса. Ученики получают доступ к университетской среде задолго до поступления.
-
Неожиданно сильная химия. Уникальная черта лицея — наличие одного из лучших в городе химических отделений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет работать на стыке наук: в химтехе, биоинженерии или фармакологии.
-
Особая атмосфера. В "Тридцатке" невероятно высокий уровень требований, но атмосфера считается чуть более свободной и творческой, чем в супер-конкурентном 239-м. Здесь силен дух коллективизма и взаимопомощи, свойственный команде, работающей над сложным проектом.
Условия поступления: входной билет в IT-элиту
Путь в Лицей №30 не менее сложен, чем в другие топ-школы, и требует серьезной подготовки.
-
Основной набор: проводится в 8-й и 10-й классы.
-
Экзамены: абитуриентам предстоит пройти два суровых письменных экзамена — по математике и физике. Задачи нестандартные, проверяющие логику и глубину понимания предмета. Для поступающих в химический класс физика заменяется химией.
-
Конкурс: традиционно высокий. Успех на вступительных испытаниях практически невозможен без нескольких лет занятий в профильных математических или физических кружках.
Знаменитые выпускники: технические гении и создатели "ВК" и Telegram
Выпускники "Тридцатки" — это не всегда публичные фигуры, их имена чаще известны в профессиональных кругах. Но вес этих имен огромен.
-
Николай Дуров: старший брат Павла Дурова, выдающийся математик и программист. Он является главным техническим архитектором и создателем сетей "ВКонтакте" и Telegram. Именно его гений лежит в основе этих платформ. Николай — выпускник Академической гимназии, но завершал свое среднее образование именно в Лицее №30.
-
Андрей Лопатин: легенда спортивного программирования, семикратный чемпион мира по программированию (ICPC) в составе команды ИТМО, бывший заместитель технического директора "ВКонтакте".
-
Выпускники в целом: десятки и сотни выпускников лицея занимают ключевые посты в "Яндексе", Google, JetBrains и других IT-гигантах, основывают успешные стартапы и двигают вперед российскую и мировую технологическую индустрию.
Лицей №30 — это идеальный выбор для тех, кто видит красоту не только в абстрактной формуле, но и в элегантном коде, для тех, кто хочет не просто понимать мир, а изменять его с помощью технологий.
Это школа, которая дает фундаментальный пропуск в самое сердце цифровой эпохи.