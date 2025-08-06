Третья вершина: всё о Лицее №30, где из математиков делают создателей будущего

Губернаторский физико-математический лицей №30 — это третий участник "большого шлема" петербургских ФМЛ. Здесь царит дух Василеостровского острова, а фундаментальные знания служат одной цели — созданию технологий, которые меняют мир.

В великой триаде физико-математических лицеев Петербурга у каждого есть своя репутация. Если 239-й — это олимпийский пьедестал, а ФТШ им. Алфёрова — путь в академическую науку, то Лицей №30 — это мощнейший инжиниринговый цех.

Здесь из одаренных математиков и физиков воспитывают не мечтателей, а практиков: блестящих программистов, инженеров и архитекторов IT-систем, которые составят костяк ведущих технологических компаний мира.

История: "Васькин" характер и свой путь

Основанный в 1965 году, Лицей №30 с самого начала формировал свою, особую идентичность.

Расположенный на Васильевском острове — историческом центре науки и университетской жизни — он впитал его академический, но при этом слегка обособленный дух.

Лицей быстро наладил теснейшие связи с главными вузами острова и города — Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Университетом ИТМО.

В отличие от своих "конкурентов", "Тридцатка" всегда делала ставку не только на чистую математику, но и на ее практическое приложение.

Именно здесь одними из первых в стране начали углубленно преподавать программирование, видя в нем язык будущего.

Получение статуса "Губернаторского" лишь подтвердило высочайший уровень и особую роль лицея в образовательной системе города.

Методика: инженерная точность во всем

Философия "Тридцатки" — это прагматизм и нацеленность на результат. Фундаментальные знания здесь не самоцель, а инструмент.

Программирование как вторая математика. Лицей №30 — одна из сильнейших в России школ по подготовке к олимпиадам по программированию. Его ученики регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Программирование здесь преподается на уровне, сопоставимом с университетским. Синергия с вузами. Преподаватели из СПбГУ и ИТМО, читающие лекции в лицее, — это не приглашенные звезды, а часть учебного процесса. Ученики получают доступ к университетской среде задолго до поступления. Неожиданно сильная химия. Уникальная черта лицея — наличие одного из лучших в городе химических отделений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет работать на стыке наук: в химтехе, биоинженерии или фармакологии. Особая атмосфера. В "Тридцатке" невероятно высокий уровень требований, но атмосфера считается чуть более свободной и творческой, чем в супер-конкурентном 239-м. Здесь силен дух коллективизма и взаимопомощи, свойственный команде, работающей над сложным проектом.

Условия поступления: входной билет в IT-элиту

Путь в Лицей №30 не менее сложен, чем в другие топ-школы, и требует серьезной подготовки.

Основной набор: проводится в 8-й и 10-й классы .

Экзамены: абитуриентам предстоит пройти два суровых письменных экзамена — по математике и физике . Задачи нестандартные, проверяющие логику и глубину понимания предмета. Для поступающих в химический класс физика заменяется химией .

Конкурс: традиционно высокий. Успех на вступительных испытаниях практически невозможен без нескольких лет занятий в профильных математических или физических кружках.

Знаменитые выпускники: технические гении и создатели "ВК" и Telegram

Выпускники "Тридцатки" — это не всегда публичные фигуры, их имена чаще известны в профессиональных кругах. Но вес этих имен огромен.

Николай Дуров: старший брат Павла Дурова, выдающийся математик и программист. Он является главным техническим архитектором и создателем сетей "ВКонтакте" и Telegram. Именно его гений лежит в основе этих платформ. Николай — выпускник Академической гимназии, но завершал свое среднее образование именно в Лицее №30.

Андрей Лопатин: легенда спортивного программирования, семикратный чемпион мира по программированию (ICPC) в составе команды ИТМО, бывший заместитель технического директора "ВКонтакте".

Выпускники в целом: десятки и сотни выпускников лицея занимают ключевые посты в "Яндексе", Google, JetBrains и других IT-гигантах, основывают успешные стартапы и двигают вперед российскую и мировую технологическую индустрию.

Лицей №30 — это идеальный выбор для тех, кто видит красоту не только в абстрактной формуле, но и в элегантном коде, для тех, кто хочет не просто понимать мир, а изменять его с помощью технологий.

Это школа, которая дает фундаментальный пропуск в самое сердце цифровой эпохи.