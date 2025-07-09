Усатые хранители города — петербургские коты: кто они и где найти их тайные тропы?

Гуляя по улицам Петербурга, смотрите не только вверх на величественные фасады, но и под ноги, и в окна первых этажей — возможно, вы встретите самых необычных и важных обитателей города: его котов

Санкт-Петербург — город строгий и парадный, но в то же время удивительно уютный и полный жизни. И одним из самых ярких символов этой неочевидной, домашней стороны Северной столицы являются его коты.

Они не внесены в официальные списки достопримечательностей, у них нет званий и наград, но горожане по праву считают их неофициальными хранителями Петербурга, неотъемлемой частью его души и атмосферы.

От императорских указов до уличных патрулей — как коты стали хранителями?

История петербургских котов как стражей началась очень давно и вполне прозаично. В сыром климате города на Неве всегда было много грызунов, представлявших угрозу для запасов продовольствия и сохранности зданий (особенно деревянных в первые годы строительства).

Первым, кто оценил важность кошачьей «службы», был сам Петр I. По легенде, он привез из Голландии большого кота и поселил его во дворце.

Позднее, в 1745 году, императрица Елизавета Петровна издала специальный «Указ о высылке ко Двору котов», предписывающий прислать в Петербург «самых лучших и больших котов, способных к ловле мышей» из Казани, славившейся своими крупными и умелыми котами. Эти «казанские коты» стали первыми официальными истребителями грызунов в Зимнем дворце.

С тех пор кошки прочно вошли в штат петербургских зданий, особенно тех, где хранились ценности.

Их роль была определена – они защищали от мышей и крыс не только продовольственные склады, но и бесценные книжные коллекции, архивные документы и, конечно, художественные шедевры.

Самые известные «сотрудники» — коты Эрмитажа

Пожалуй, самые знаменитые петербургские коты обитают именно в Эрмитаже. Они — прямые потомки тех самых «казанских котов», нанятых Елизаветой Петровной.

Эрмитажные коты официально состоят на «службе», их даже курирует специальный пресс-секретарь, у них есть свой паспорт и ветеринар.

Живут они в подвалах музея, но имеют доступ и в некоторые внутренние дворы и даже могут пройтись по набережной. Их главная задача осталась прежней – защита музейных коллекций от грызунов.

Но сегодня они еще и живой символ музея, привлекающий туристов со всего мира. У них даже есть собственный сувенирный магазин!

Город — их дом: где еще обитают петербургские коты?

Но мир петербургских котов не ограничивается только Эрмитажем. Они — настоящие хозяева городских дворов, особенно тех самых дворов-колодцев, которые стали символом Петербурга.

Здесь они чувствуют себя вольготно: греются на солнышке на подоконниках или скамейках, деловито патрулируют территорию, часто получают угощение от местных жителей.

Многие дворовые коты имеют имена, своих добровольных кормильцев, и составляют маленькие, но заметные частички дворовой экосистемы.

Подвалы и чердаки старых домов — это традиционные охотничьи угодья и убежища для котов, выполняющих свою исконную функцию по борьбе с грызунами.

В парках и скверах можно встретить как более осторожных, почти диких кошек, так и вполне социализированных, которых прикармливают гуляющие.

Коты в культуре — от памятников до легенд

Петербургские коты оставили след не только на асфальте и подоконниках, но и в культурном пространстве города. Они стали героями городских легенд, персонажами литературных произведений, их изображения встречаются в искусстве и сувенирах.

Самые известные кошачьи памятники — это, конечно, бронзовые кот Елисей и кошка Василиса, расположившиеся на карнизах зданий на Малой Садовой улице.

Они стали символами улицы, местами для загадывания желаний и любимыми объектами для фотографирования. Существует поверье, что если бросить монетку так, чтобы она осталась на постаменте рядом с фигурками, то желание сбудется.

Петербургские коты — это не просто животные. Они — живое воплощение стойкости, независимости, умения находить свое место в большом и часто неласковом городе.

Они добавляют уюта каменным джунглям, напоминают о связи с природой и историей, и выполняют свою важную работу по охране города.