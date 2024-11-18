У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару

Слезотечение у кошек может быть вызвано различными факторами, от безобидных до серьезных заболеваний. Понимание причин этого явления поможет владельцам своевременно принять меры и обеспечить здоровье питомца.
Основные причины слезотечения у кошек:
- Попадание инородных тел: Пыль, шерсть или мелкие частицы могут случайно попасть в глаз, вызывая раздражение и усиленное слезоотделение. В таких случаях кошка часто трет глаз лапой и проявляет беспокойство.
- Анатомические особенности: Породы с приплюснутой мордой, такие как персы, британцы и шотландцы, имеют склонность к повышенному слезотечению из-за особенностей строения носослезных каналов.
- Аллергические реакции: Пыльца, пыль, химические вещества или определенные продукты могут вызывать аллергии, проявляющиеся слезотечением, чиханием и зудом.
- Инфекционные заболевания: Бактериальные или вирусные инфекции, такие как конъюнктивит, ринотрахеит или калицивироз, могут вызывать воспаление глаз и обильное слезотечение.
- Травмы глаза: Механические повреждения, царапины или удары могут привести к воспалению и слезотечению. В таких случаях глаз может покраснеть и опухнуть.
- Паразитарные инвазии: Заражение гельминтами иногда сопровождается слезотечением из-за токсинов, выделяемых паразитами.
- Когда следует обратиться к ветеринару:
Если слезотечение сопровождается следующими симптомами, необходимо немедленно обратиться к специалисту:
- Покраснение и отек глаз.
- Образование корочек на веках.
- Кошка постоянно щурится или трет глаза лапой.
- Появление гнойных или мутных выделений.
- Светобоязнь или помутнение роговицы.
Своевременная диагностика и лечение помогут предотвратить развитие осложнений и сохранить здоровье вашего питомца.
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