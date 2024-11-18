Городовой / Общество / У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару

18 ноября 2024 15:30
У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару
У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару
Legion-Media

Ситуация может быть серьезнее, чем кажется.

Слезотечение у кошек может быть вызвано различными факторами, от безобидных до серьезных заболеваний. Понимание причин этого явления поможет владельцам своевременно принять меры и обеспечить здоровье питомца.

Основные причины слезотечения у кошек:

  • Попадание инородных тел: Пыль, шерсть или мелкие частицы могут случайно попасть в глаз, вызывая раздражение и усиленное слезоотделение. В таких случаях кошка часто трет глаз лапой и проявляет беспокойство.
  • Анатомические особенности: Породы с приплюснутой мордой, такие как персы, британцы и шотландцы, имеют склонность к повышенному слезотечению из-за особенностей строения носослезных каналов.
  • Аллергические реакции: Пыльца, пыль, химические вещества или определенные продукты могут вызывать аллергии, проявляющиеся слезотечением, чиханием и зудом.
  • Инфекционные заболевания: Бактериальные или вирусные инфекции, такие как конъюнктивит, ринотрахеит или калицивироз, могут вызывать воспаление глаз и обильное слезотечение.
  • Травмы глаза: Механические повреждения, царапины или удары могут привести к воспалению и слезотечению. В таких случаях глаз может покраснеть и опухнуть.
  • Паразитарные инвазии: Заражение гельминтами иногда сопровождается слезотечением из-за токсинов, выделяемых паразитами.
  • Когда следует обратиться к ветеринару:

Если слезотечение сопровождается следующими симптомами, необходимо немедленно обратиться к специалисту:

  • Покраснение и отек глаз.
  • Образование корочек на веках.
  • Кошка постоянно щурится или трет глаза лапой.
  • Появление гнойных или мутных выделений.
  • Светобоязнь или помутнение роговицы.

Своевременная диагностика и лечение помогут предотвратить развитие осложнений и сохранить здоровье вашего питомца.

Ранее «Городовой» писал, на какие курорты в Египте стоит обратить внимание петербуржцам этой зимой.

Новости по теме
Кошки мурлыкают не только от удовольствия: как распознать, что питомцу нужна помощь Кошки мурлыкают не только от удовольствия: как распознать, что питомцу нужна помощь 27 октября 2024 11:00
Не только головные боли: вот как магнитные бури влияют на человека и почему так происходит Не только головные боли: вот как магнитные бури влияют на человека и почему так происходит 24 октября 2024 17:30
В Ленобласти есть старый и таинственный замок: туда нужно ехать именно осенью, и вот почему В Ленобласти есть старый и таинственный замок: туда нужно ехать именно осенью, и вот почему 16 октября 2024 02:48
Мясников категорически против: вот почему манную кашу нужно запретить давать детям Мясников категорически против: вот почему манную кашу нужно запретить давать детям 14 октября 2024 09:00
Ботинки жмут так, что слезы идут из глаз? Есть 5 способов растянуть обувь в домашних условиях Ботинки жмут так, что слезы идут из глаз? Есть 5 способов растянуть обувь в домашних условиях 9 октября 2024 10:30
Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Домашние животные
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще