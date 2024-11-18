У кошки слезятся глаза: почему так происходит и когда нужно срочно бежать к ветеринару

Проделки Шнурова? Вот что не так с новостью о том, что Инстасамка стала новой солисткой «Ленинграда»

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В Кингисеппе случился пожар из-за пауэрбанка: эксперт объяснил, как не попасть в такую же ситуацию

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