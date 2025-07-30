Молнии, мины и паспорта: самые неожиданные события, которые произошли в Петербурге 30 июля в разные годы

Что произошло в Петербурге 30 июля в разные исторические эпохи?
От основания взрывоопасного завода до футбольных баталий — этот день был насыщен событиями.
1715: рождение Охтинского порохового завода
В 1715 году началось строительство Охтинского порохового завода, история которого началась с письма Якова Брюса к Меншикову. Текст гласил:
«…Его царское величество указал завесть и сделать на реках на Большой и Малой Охте пороховые мельницы на порогах и надлежит тамо того дела мастеровым людям построить дворы…»
Завод, к сожалению, был печально известен частыми взрывами.
1748: молния бьет в Петропавловский собор
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в1748 году молния ударила в золотой шпиль Петропавловского собора, пробив свод колокольни.
К счастью, удалось избежать разрушений и пожара.
Но беда не заставила себя долго ждать: в 1756 году молния снова поразила шпиль. Огонь поглотил колокольню, привезенную из Голландии, и уникальные часы с 35 колоколами.
Удивительно, но 12 колоколов пережили пожар и теперь являются частью истории Петропавловского собора.
1882: воры возвращают паспорта
В 1882 году обер-полицмейстер Санкт-Петербурга Петр Грессер получил от почтового управления 27 паспортов и других документов, отосланных городскими ворами.
Газета «Биржевые ведомости» тогда написала:
«Петербургские воры проявляют своеобразную гуманность. Захваченные при краже документы опускаются ими в почтовые ящики…»
1941: промышленность переходит на военные рельсы
В 1941 году дрожжевые и духовые заводы Ленинграда начали производить противопехотные мины.
Артель «Примус» организовала выпуск автоматов для Красной Армии.
1950: открытие Приморского парка Победы и стадиона Кирова
В 1950 году были открыты Приморский парк Победы и стадион на 100 тысяч мест, получивший имя Сергея Кирова.
Открытие было приурочено к пятилетию победы в Великой Отечественной войне.
30 июля в Петербурге — это калейдоскоп событий, отражающих разные этапы истории города.
От основания стратегически важного завода до проявлений «гуманности» в криминальном мире — этот день демонстрирует многогранность и неповторимый дух Петербурга.