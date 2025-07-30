Городовой / Город / Молнии, мины и паспорта: самые неожиданные события, которые произошли в Петербурге 30 июля в разные годы
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Блюдо, которым удивили Николая I: как приготовить пожарские котлеты Общество
Кейсы вместо параграфов: всё о школе «Взмах», где растят CEO, а не отличников Город
Крик души из каменного муравейника: как жили в доходных домах Петербурга в 1880-м Город
Жуткая сыпь и отеки: от чего пострадала петербурженка на складе маркетплейса Ozon Общество
АвтоВАЗ и ПАЗ встали: почему легендарные заводы ушли в отпуск и что это значит Автоновости
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Молнии, мины и паспорта: самые неожиданные события, которые произошли в Петербурге 30 июля в разные годы

Опубликовано: 30 июля 2025 08:02
Охтинский порох, молния в шпиль и гуманные воры
Молнии, мины и паспорта: самые неожиданные события, которые произошли в Петербурге 30 июля в разные годы
Городовой ру

Хроника взрывов, гуманности и перековки промышленности на военные рельсы.

Что произошло в Петербурге 30 июля в разные исторические эпохи?

От основания взрывоопасного завода до футбольных баталий — этот день был насыщен событиями.

1715: рождение Охтинского порохового завода

В 1715 году началось строительство Охтинского порохового завода, история которого началась с письма Якова Брюса к Меншикову. Текст гласил:

«…Его царское величество указал завесть и сделать на реках на Большой и Малой Охте пороховые мельницы на порогах и надлежит тамо того дела мастеровым людям построить дворы…»

Завод, к сожалению, был печально известен частыми взрывами.

1748: молния бьет в Петропавловский собор

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в1748 году молния ударила в золотой шпиль Петропавловского собора, пробив свод колокольни.

К счастью, удалось избежать разрушений и пожара.

Но беда не заставила себя долго ждать: в 1756 году молния снова поразила шпиль. Огонь поглотил колокольню, привезенную из Голландии, и уникальные часы с 35 колоколами.

Удивительно, но 12 колоколов пережили пожар и теперь являются частью истории Петропавловского собора.

1882: воры возвращают паспорта

В 1882 году обер-полицмейстер Санкт-Петербурга Петр Грессер получил от почтового управления 27 паспортов и других документов, отосланных городскими ворами.

Газета «Биржевые ведомости» тогда написала:

«Петербургские воры проявляют своеобразную гуманность. Захваченные при краже документы опускаются ими в почтовые ящики…»

1941: промышленность переходит на военные рельсы

В 1941 году дрожжевые и духовые заводы Ленинграда начали производить противопехотные мины.

Артель «Примус» организовала выпуск автоматов для Красной Армии.

1950: открытие Приморского парка Победы и стадиона Кирова

В 1950 году были открыты Приморский парк Победы и стадион на 100 тысяч мест, получивший имя Сергея Кирова.

Открытие было приурочено к пятилетию победы в Великой Отечественной войне.

30 июля в Петербурге — это калейдоскоп событий, отражающих разные этапы истории города.

От основания стратегически важного завода до проявлений «гуманности» в криминальном мире — этот день демонстрирует многогранность и неповторимый дух Петербурга.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще