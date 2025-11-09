Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки

Пустая банка из-под растворимого кофе выглядит как мусор, но для опытных хозяек это почти что «золото». Стекло плотное, крышка герметичная — а значит, банке можно легко дать вторую, полезную жизнь и сэкономить на покупке кухонных контейнеров.
Что сделать в первую очередь
- Снимите этикетку.
- Если бумага держится мёртво, опустите банку на несколько минут в горячую воду — клей размякнет и всё отойдёт без усилий.
- Оставшуюся липкость легко стереть спиртом или обычным средством для удаления клея.
После этого банку нужно хорошо высушить, чтобы внутрь не попала влага.
Почему банка работает лучше пластикового контейнера
Стекло не впитывает запахи, не мутнеет со временем и отлично защищает крупы от сырости. Манка, сахар, гречка, овсянка, даже сухие корма — всё хранится дольше и не превращается в комки.
Плотная крышка не пропускает воздух, а сама банка выдерживает многократное мытьё и выглядит аккуратно на полке. В результате простая кофейная тара становится бесплатной альтернативой магазинным ёмкостям — именно поэтому хозяйки не спешат её выбрасывать.