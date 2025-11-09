Городовой / Общество / Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город закрасил своего поэта: история Хармса на стене Маяковского Город
Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо Город
Шведы при виде квартир петербуржцев разевают рты: вводит в ступор одна особенность Общество
Арендовал жильё — превратил в «огород»: житель Шушар устроил наркоплантацию в съёмной квартире Город
На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки

Опубликовано: 9 ноября 2025 20:00
стеклянная банка
Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки
Фото: Городовой.ру

Заменяет дорогущий аксессуар.

Пустая банка из-под растворимого кофе выглядит как мусор, но для опытных хозяек это почти что «золото». Стекло плотное, крышка герметичная — а значит, банке можно легко дать вторую, полезную жизнь и сэкономить на покупке кухонных контейнеров.

Что сделать в первую очередь

  • Снимите этикетку.
  • Если бумага держится мёртво, опустите банку на несколько минут в горячую воду — клей размякнет и всё отойдёт без усилий.
  • Оставшуюся липкость легко стереть спиртом или обычным средством для удаления клея.

После этого банку нужно хорошо высушить, чтобы внутрь не попала влага.

Почему банка работает лучше пластикового контейнера

Стекло не впитывает запахи, не мутнеет со временем и отлично защищает крупы от сырости. Манка, сахар, гречка, овсянка, даже сухие корма — всё хранится дольше и не превращается в комки.

Плотная крышка не пропускает воздух, а сама банка выдерживает многократное мытьё и выглядит аккуратно на полке. В результате простая кофейная тара становится бесплатной альтернативой магазинным ёмкостям — именно поэтому хозяйки не спешат её выбрасывать.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью