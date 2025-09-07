Городовой / Общество / Увидеть Петербург и не разориться? Туристка проверила советы бюджетных путешественников, вот что вышло
Увидеть Петербург и не разориться? Туристка проверила советы бюджетных путешественников, вот что вышло

Опубликовано: 7 сентября 2025 15:30
Увидеть Петербург и не разориться? Туристка проверила советы бюджетных путешественников, вот что вышло
Фото: Городовой.ру

Для тех, кто верит всему сказанному в Сети.

Поездка в Петербург может быть бюджетной? Туристка с Дзена сразу ухмыляется: никакой халявы здесь нет. Деньги уходят моментально — даже если живёшь в хостеле и завтракаешь пакетным кофе с колбасой, всё равно выйдет не меньше двухсот рублей.

Музей — минимум пятьсот, электричка в пригород и обратно — ещё пара сотен. Обед? Кто-то советует пышки по двадцать пять рублей, но если питаться так весь день, придётся съесть десяток, и всё равно выйдет под триста.

Транспорт — сто с лишним, ужин в «Булочной Вольчека» — четыреста. В итоге простая арифметика даёт около 1500 рублей в день, и это без корабликов, мороженого и прочих радостей.

«Я посмотрела все эти советы „как сэкономить“, — рассказывает туристка, — и поняла: дёшево Петербург не получится. Даже с ребёнком на неделю выходит минимум 55 тысяч: городские расходы, хостел и дорога».

Её вывод простой: мечты должны исполняться, но к поездке лучше готовиться заранее и откладывать деньги, чтобы отдых не превратился в издевательство над собой.

Игорь Мустафин
