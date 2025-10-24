В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка

В Царском Селе прошла проверка работ по очистке и восстановлению водоёмов Екатерининского и Александровского парков в рамках федеральной программы «Вода России».

В октябре 2025 года в Царском Селе осмотрели ход работ по реализации программы экологического восстановления местных водоёмов. Эта инициатива осуществляется в рамках федерального проекта «Вода России» и направлена на улучшение состояния водных объектов на территории музея-заповедника.

Основной акцент в программе сделан на поэтапное очищение прудов Екатерининского и Александровского парков.

В течение первого этапа, рассчитанного на период с 2025 по 2027 год, на территории Екатерининского парка пройдут работы по экологическому оздоровлению Продольного пруда, а также Лебяжьих и Верхних прудков.

Для удаления донных отложений используется технология «насухо» с применением экскаваторной техники, а занятия по восстановлению каменной кладки производятся вручную.

Н сегодня завершена дноочистка Продольного пруда.

В планах — привести в порядок пятнадцать водных объектов, расположенных в окрестностях Царского Села. Предлагается не только расчистить пруды, но и провести восполнение их водных запасов, а также выполнить капитальный ремонт гидротехнических сооружений, отвечающих за функционирование всей исторической гидросистемы.

Эта система была создана ещё в XVIII столетии при помощи Таицкого водовода, который обеспечивал водоснабжение местных прудов.

В настоящее время историческая система испытывает нехватку воды, что негативно сказывается на состоянии экосистемы.

Восстановительные работы на водоводе и сооружениях, по мнению специалистов, позволят улучшить экологическую обстановку и уровень наполненности водой не только в Царском Селе, но также и в Павловском парке.

Результатом комплекса мер должно стать возрождение уникальной гидросистемы, а также повышение комфорта для посетителей и рост туристической привлекательности одного из известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.

Дополнительно реализуются меры по сохранению исторического облика парка и его природных ресурсов. В ходе развития программы внимание будет уделяться как техническим, так и экологическим аспектам проекта.