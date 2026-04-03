В чем архитектурные особенности дворца Марли в Петергофе?

Дворец Марли в Петергофе — это изящный двухэтажный павильон, который стал воплощением петровской эпохи и символом сочетания скромности, функциональности и архитектурного мастерства. Расположенный в западной части Нижнего парка, он отражает личные вкусы Петра I и его стремление создать в России дворцово-парковый ансамбль, вдохновлённый европейскими образцами.

История и происхождение названия

Дворец получил своё имя в честь резиденции французских королей Марли-ле-Руа под Парижем, которую Пётр I посетил в 1717 году во время заграничного путешествия. Французский дворец, построенный для Людовика XIV, впечатлил русского императора своей камерностью и гармонией с ландшафтом. Однако петергофский Марли не является точной копией прототипа — от него были заимствованы лишь общие композиционные решения и идея сочетания декоративного и хозяйственного назначения парка.

Строительство дворца велось в 1720–1723 годах по проекту архитектора Иоганна Браунштейна. Изначально планировалось одноэтажное здание, но Пётр I распорядился надстроить второй этаж, чтобы пропорции дворца гармонировали с Большим Марлинским прудом. В работе также участвовали архитекторы Д. Трезини и Ж. Б. Леблон, а в декоре принимали участие скульптор Николя Пино и мастера Яков Неупокоев и Антуан Кардасье.

Архитектурные особенности

Марли — пример петровского барокко, отличающегося сдержанностью и элегантностью. Фасады декорированы лаконичными деталями: рустованные лопатки с дорическими капителями, балконы с коваными решётками, мелкая квадратная расстекловка окон. Дворец имеет кубическую форму, что придаёт ему уравновешенность.

Одна из особенностей Марли — отсутствие традиционного парадного зала. Его роль выполнял вестибюль, или «Передний зал». Внутри использована коридорная система планировки, впервые применённая в России: к центральной оси коридора примыкали различные комнаты.

На первом этаже располагались кухня, буфетная, дежурная, спальня, Чинаровый кабинет и Передний зал. На втором — гардеробная, туалетная, гостиная, столовая, Дубовый кабинет и библиотека.

Историческая судьба

Изначально Марли использовался как гостевой дом для знатных особ и членов императорской семьи. Здесь останавливались Екатерина I, дочь Петра I Анна Петровна с мужем, французский посол Ж. Шетарди, Николай I с Александрой Фёдоровной и другие.

Уже в середине XVIII века дворец приобрёл мемориальный характер. Здесь начали хранить личные вещи Петра I: одежду, посуду, дипломатические подарки, книги и картины из его коллекции. В 1740-е годы императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, начала мемориализацию объектов, связанных с отцом, и Марли стал одним из таких памятников.

В 1899 году из-за трещин на фасадах дворец разобрали и восстановили на новом фундаменте под руководством архитектора А. Семёнова, сохранив все ценные детали отделки. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено миной замедленного действия, но коллекции успели эвакуировать. Реставрация после войны велась под руководством архитекторов Е. В. Казанской и А. Э. Гессена и заняла почти 40 лет. Дворец открыли для посетителей в 1982 году.

Что можно увидеть сегодня

В современной экспозиции представлены личные вещи Петра I: суконный плащ-епанча, две фляги из коричневого стекла, штофы из цветного стекла с печатями «Данциг» и «Лондон», морская шинель и кафтан с орденом Андрея Первозванного. Также здесь можно увидеть книги из библиотеки императора (в настоящее время в экспозиции 69 книг) и коллекцию живописи, включающую работы Адама Сило, Абрахама Сторка, Пьетро Белотти и других художников XVII–XVIII веков.

Среди интересных интерьеров — Чинаровый и Дубовый кабинеты. Чинаровый кабинет облицован чинаровым деревом (платаном), а его стены украшают портреты детей Петра I — Алексея, Петра, Елизаветы и Анны.

Марли входит в состав охраняемого государством ансамбля «Марли», который также включает Марлинский и Секторальный пруды, сады Бахуса и Венеры, каскад «Золотая гора» и земляной вал.

