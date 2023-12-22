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В таком кляре даже сухой минтай будет таять во рту: рецепт от шеф-повара

В таком кляре даже сухой минтай будет таять во рту: рецепт от шеф-повара
Полезное блюдо будет вкусным

Белая рыба выйдет очень сочной.

Жареный минтай часто получается суховатым. Этого не произойдет, если приготовить рыбу в кляре от шеф-повара Андрея Сулимы. Нежирное филе будет таять во рту.

Понадобятся следующие продукты:

  • мука — 1 ст.,
  • крахмал — 2 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • разрыхлитель для теста — 1 ч. л.,
  • светлое пиво — 350–400 г,

Все сухие продукты нужно соединить. Затем залить пенным напитком и перемешать венчиком до однородной консистенции.

«Рыбу предварительно посолить, поперчить. Обмакнуть сначала в муку, затем в кляр и жарить во фритюре», — пояснил кулинарный гуру в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/globallookpress.com

Общество Эксклюзив Рецепты
22 декабря 2023 11:00
Мария Ермак
Мария Ермак
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
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