В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта

Опубликовано: 16 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Заместитель начальника столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Виктор Колесов сегодня обратился к журналистам и рассказал о подготовке к празднику Крещения, который пройдёт в Санкт-Петербурге. В настоящее время к празднику подготовлено 17 площадок, на которых состоятся омовения и различные мероприятия. Ожидается, что число таких мест может увеличиться ближе к выходным.

В этом году официальные места для омовений оборудуют с соблюдением всех необходимых требований по безопасности в районах города, среди которых Василеостровский, Выборгский, Колпинский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Пушкинский. Колесов отметил, что если до воскресенья появятся новые предложения по локациям, их также внесут в список. Окончательный перечень адресов появится на сайте городского управления МЧС накануне праздника.

На время проведения крещенских купаний в местах официальных мероприятий будут находиться спасательные службы. Для этих целей предусмотрено использование 12 единиц техники и 96 сотрудников ведомства, ещё 20 человек составят резерв. Колесов подчеркнул, что все участники омовений смогут рассчитывать на квалифицированную помощь в случае необходимости.

По словам представителя МЧС, в данный момент толщина льда на городских водоёмах достигает 15 сантиметров, что считается достаточным для подобного рода мероприятий. Однако для безопасности выходящих на лёд людей обязательно обустройство деревянных настилов и контроль количества находящихся на льду. Колесов напомнил о необходимости следовать указаниям сотрудников службы безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
