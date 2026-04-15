В каком районе Санкт-Петербурга находится Дворцовая площадь?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В каком районе Санкт-Петербурга находится Дворцовая площадь?

Опубликовано: 15 апреля 2026 08:25
 Проверено редакцией
В каком районе Санкт-Петербурга находится Дворцовая площадь?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Дворцовая площадь находится в Центральном районе Санкт-Петербурга. Это сердце города, его главная площадь и один из самых значимых архитектурных ансамблей мира.

Исторический контекст

Изначально территория Дворцовой площади называлась Адмиралтейским лугом — обширным незастроенным пространством перед Адмиралтейством, основанным в 1704 году. Луг использовался для военных смотров, народных гуляний, а также как место для выпаса скота.

Своё нынешнее название площадь получила в 1766 году в честь Зимнего дворца, южный фасад которого выходит на неё. Первое здание дворца было построено для Петра I в 1711 году, а окончательный вид, который мы видим сегодня, он приобрёл в 1754–1762 годах по проекту Бартоломео Растрелли.

В 1918 году, после Октябрьской революции, площадь переименовали в площадь Урицкого — в честь революционера М. С. Урицкого, одного из организаторов штурма Зимнего дворца в 1917 году. Историческое название вернули в 1944 году, ещё до окончания Великой Отечественной войны.

Архитектурный ансамбль

Дворцовая площадь объединяет несколько памятников федерального значения:

  • Зимний дворец (сейчас — Эрмитаж). Величественное здание в стиле барокко с бирюзовым фасадом, белыми колоннами и позолотой.
  • Здание Главного штаба с Триумфальной аркой. Дугообразное строение длиной 580 метров, созданное Карлом Росси в 1819–1829 годах. Арка высотой 28 метров украшена скульптурной композицией «Колесница Славы» и посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. В восточном крыле Главного штаба сейчас размещаются экспозиции Эрмитажа.
  • Александровская колонна (также известная как Александрийский столп). Монумент высотой 47,5 метров (с учётом пьедестала и фигуры ангела), созданный Огюстом Монферраном в 1834 году в честь императора Александра I. Колонна выполнена из цельного гранитного монолита и держится только за счёт собственного веса.

Границы площади определяют Дворцовый проезд, Дворцовый мост через Неву, Невский проспект и здание Гвардейского корпуса.

Интересные факты

Дворцовая площадь — пешеходная зона и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Её площадь составляет около 5,4 гектара.

Во время блокады Ленинграда рассматривали идею перестроить Дворцовую площадь под аэродром, но от этого плана отказались ради сохранения культурного наследия.

В 1905 году на Дворцовой площади произошло одно из ключевых событий «Кровавого воскресенья» — расстрел мирной демонстрации рабочих.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Адмиралтейская» (фиолетовая линия). От неё до площади можно дойти примерно за 5–7 минут. Также можно добраться от станций «Невский проспект» (синяя линия) и «Гостиный Двор» (зелёная линия), но путь будет длиннее — около 10–15 минут пешком.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью