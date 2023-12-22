В квитанции за «коммуналку» могут добавить новый пункт: вот кому придется платить больше

Власти обсуждают необходимость добавить в платежку по «коммуналке» новый пункт. Из-за этого стоимость услуг может подскочить до небес уже в ближайшем будущем. Но коснется это не всех, а лишь жильцов газифицированных квартир.

Идея появилась на фоне роста несчастных случаев и трагедий со взрывами бытового газа в домах. Только за последние полтора года погибли более 50 человек. Поэтому возникла необходимость в установке сигнализаторов утечки. За их монтаж придется заплатить не меньше 3,5 тысяч рублей, а также деньги потребуются на обслуживание.

Новый пункт могут включить в траты на капитальный ремонт. Следить за тем, чтобы в доме появился новый прибор, поручат газораспределительным компаниям. В любом случае депутаты еще не приняли окончательное решение, передает портал «Прайм».

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