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Скорая работает в усиленном режиме: рост вызовов в Ленобласти и «экзотические салаты» с ядовитыми цветами — что происходит

Опубликовано: 10 июня 2025 10:32
нарциссы, ядовитые растения
Скорая работает в усиленном режиме: рост вызовов в Ленобласти и «экзотические салаты» с ядовитыми цветами — что происходит
globallookpress/Maksim Konstantinov

В Ленобласти врачи предупреждают о риске отравлений «дарами природы».

На прошлой неделе число вызовов скорой помощи в Ленобласти выросло на 3%. Также на 4.6% чаще вызывали скорую и к детям. Причина не только сезонные заболевания, но и, как оказалось, неосторожное употребление в пищу даров природы.

«Сезон вкусностей с огорода»: врачи призывают к осторожности

А еще, начался сезон вкусностей с огорода, и наши врачи рекомендуют быть в этом вопросе аккуратнее. Так, супруги из Выборгского района порезали себе в салат нарциссы и пожалели. Эти цветы ядовитые.

К счастью, бригада скорой помощи успела вовремя, медики оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их с отравлением. Эта история — яркое напоминание о том, что далеко не все растения, растущие в саду, безопасны для употребления в пищу.

Ядовитые цветы

Нарциссы — одни из первых весенних цветов, радующих глаз яркими желтыми и белыми лепестками. Однако за внешней красотой этих цветов скрывается серьезная опасность. Нарциссы ядовиты для людей, животных и даже для других растений, а их сок может оказаться токсичным для цветов, стоящих с ними в одной вазе.

В чем заключается опасность?

Все части нарцисса содержат ликорин — ядовитый алкалоид, способный вызвать отравление и раздражение кожи. Это вещество служит естественной защитой от вредителей, но представляет угрозу и для человека.

Особую опасность нарциссы представляют для детей, которые могут случайно попробовать лепестки, а также для взрослых, которые по незнанию могут принять луковицы нарциссов за репчатый лук.

Предостережение от властей: будьте аккуратнее с экзотическими салатами

В пресс-службе администрации области обратились к местным жителям с просьбой быть аккуратнее с экзотическими салатами, добавлять в них только проверенные ингредиенты. Не стоит экспериментировать с незнакомыми растениями, особенно если нет уверенности в их безопасности.

Стоит проявлять особую внимательность к тому, что попадает в блюдо и соблюдать о мерах предосторожности.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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