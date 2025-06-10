Скорая работает в усиленном режиме: рост вызовов в Ленобласти и «экзотические салаты» с ядовитыми цветами — что происходит

На прошлой неделе число вызовов скорой помощи в Ленобласти выросло на 3%. Также на 4.6% чаще вызывали скорую и к детям. Причина не только сезонные заболевания, но и, как оказалось, неосторожное употребление в пищу даров природы.
«Сезон вкусностей с огорода»: врачи призывают к осторожности
А еще, начался сезон вкусностей с огорода, и наши врачи рекомендуют быть в этом вопросе аккуратнее. Так, супруги из Выборгского района порезали себе в салат нарциссы и пожалели. Эти цветы ядовитые.
К счастью, бригада скорой помощи успела вовремя, медики оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их с отравлением. Эта история — яркое напоминание о том, что далеко не все растения, растущие в саду, безопасны для употребления в пищу.
Ядовитые цветы
Нарциссы — одни из первых весенних цветов, радующих глаз яркими желтыми и белыми лепестками. Однако за внешней красотой этих цветов скрывается серьезная опасность. Нарциссы ядовиты для людей, животных и даже для других растений, а их сок может оказаться токсичным для цветов, стоящих с ними в одной вазе.
В чем заключается опасность?
Все части нарцисса содержат ликорин — ядовитый алкалоид, способный вызвать отравление и раздражение кожи. Это вещество служит естественной защитой от вредителей, но представляет угрозу и для человека.
Особую опасность нарциссы представляют для детей, которые могут случайно попробовать лепестки, а также для взрослых, которые по незнанию могут принять луковицы нарциссов за репчатый лук.
Предостережение от властей: будьте аккуратнее с экзотическими салатами
В пресс-службе администрации области обратились к местным жителям с просьбой быть аккуратнее с экзотическими салатами, добавлять в них только проверенные ингредиенты. Не стоит экспериментировать с незнакомыми растениями, особенно если нет уверенности в их безопасности.
Стоит проявлять особую внимательность к тому, что попадает в блюдо и соблюдать о мерах предосторожности.