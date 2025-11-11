В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями

Жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду, смогла получить официальное подтверждение родства с родителями. Суд установил ее связь с умершими матерью и отцом, выдав женщине соответствующий документ.
Благодаря этому решению она получила право быть захороненной рядом со своими близкими, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В ходе заседания суд принимал во внимание слова свидетеля, который подтвердил семейные отношения. Также были предоставлены справки о регистрации семьи, а также сведения из жилищной организации и домовой книги.
Женщина рассказала, что документ о ее рождении был утрачен в годы блокады, и восстановить его сейчас невозможно.
Установление факта родства оказалось необходимым для будущего погребения на семейном участке.
Ранее сообщалось, что петербуржцы регулярно посещали могилы прабабушки и дедушки на Богословском кладбище. Однако однажды семья обнаружила на этом месте захоронение другой женщины.