Городовой / Город / В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Геройство отменяется: что делать, если на пути в метро упал человек Город
Розыскные папки пусты: в Петербурге закрыты все дела о пропавших детях Город
Петербурженка отдала почти 3 млн за «перепрошивку» мозга и пошла в суд: выиграли астролог и ее представитель Город
Не о свиданиях, а о кино: «Влюблённые в искусство» приходят в ноябрьский Петербург Город
Ларисе Долиной грозили смертью: кто рискнул перейти черту? Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями

Опубликовано: 11 ноября 2025 00:30
В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями
В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями
Городовой ру

В Санкт-Петербурге участница блокады Ленинграда обратилась в суд, чтобы подтвердить родственные отношения для оформления будущих похорон.

Жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду, смогла получить официальное подтверждение родства с родителями. Суд установил ее связь с умершими матерью и отцом, выдав женщине соответствующий документ.

Благодаря этому решению она получила право быть захороненной рядом со своими близкими, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания суд принимал во внимание слова свидетеля, который подтвердил семейные отношения. Также были предоставлены справки о регистрации семьи, а также сведения из жилищной организации и домовой книги.

Женщина рассказала, что документ о ее рождении был утрачен в годы блокады, и восстановить его сейчас невозможно.

Установление факта родства оказалось необходимым для будущего погребения на семейном участке.

Ранее сообщалось, что петербуржцы регулярно посещали могилы прабабушки и дедушки на Богословском кладбище. Однако однажды семья обнаружила на этом месте захоронение другой женщины.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью