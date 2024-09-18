Пострадали два человека: на Московском проспекте иномарка влетела в киоск с кофе

На Московском проспекте Санкт-Петербурга произошла авария, которая привлекла внимание прохожих и вызвала панику среди очевидцев. Иномарка на высокой скорости влетела прямо в кофейный киоск. Инцидент произошел рано утром 18 сентября, что привело к травмам двух человек.

Автомобиль, по словам свидетелей, двигался по проспекту, когда по неизвестной причине водитель потерял управление. Машина стремительно съехала с дороги и направилась прямо к небольшому киоску, который находился на тротуаре. Удар был такой силы, что киоск буквально развалился на части, а обломки разлетелись по всему тротуару.

На момент аварии в киоске находились продавец и один из посетителей, который пришел за утренним кофе. Оба пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Продавца сразу доставили в больницу с травмами, а клиенту оказали помощь на месте. Водитель автомобиля остался невредим, но находится в шоковом состоянии.

По данным очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением, возможно, из-за превышения скорости. В полиции начата проверка всех обстоятельств происшествия, пишет портал 78.