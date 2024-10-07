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В Петербурге на сотрудников «скорой» напал пьяный пациент: от ножа едва не пострадал фельдшер

7 октября 2024 01:00
В Петербурге на сотрудников «скорой» напал пьяный пациент: от ножа едва не пострадал фельдшер
В Петербурге на сотрудников «скорой» напал пьяный пациент: от ножа едва не пострадал фельдшер
Zamir Usmanov/Global Look Press/Global Look Press

Буйного мужчину уже задержала полиция.

На улице Антонова-Овсеенко в Петербурге произошел шокирующий инцидент: агрессивный мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи.

Все случилось в ночь на 3 октября. Бригада скорой прибыла по вызову — у дома 9, корпус 2, на земле лежал мужчина. Когда медики посадили его в машину, он вдруг очнулся и, достав холодное оружие, начал угрожать фельдшеру. Только представьте себе ужас, который она испытала в этот момент.

Испуганная врач смогла выбраться из машины и тут же вызвала полицию. Правоохранители быстро среагировали и вскоре задержали 50-летнего мужчину. Он был пьян и явно не контролировал свои действия. Нож у него забрали, а теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет портал «Петербургский дневник».

Ранее мы писали, как петербурженка из-за ссоры с мужем по неосторожности напичкала ребенка препаратами. Мальчик доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
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