В Петербурге на сотрудников «скорой» напал пьяный пациент: от ножа едва не пострадал фельдшер

На улице Антонова-Овсеенко в Петербурге произошел шокирующий инцидент: агрессивный мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи.

Все случилось в ночь на 3 октября. Бригада скорой прибыла по вызову — у дома 9, корпус 2, на земле лежал мужчина. Когда медики посадили его в машину, он вдруг очнулся и, достав холодное оружие, начал угрожать фельдшеру. Только представьте себе ужас, который она испытала в этот момент.

Испуганная врач смогла выбраться из машины и тут же вызвала полицию. Правоохранители быстро среагировали и вскоре задержали 50-летнего мужчину. Он был пьян и явно не контролировал свои действия. Нож у него забрали, а теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет портал «Петербургский дневник».

Ранее мы писали, как петербурженка из-за ссоры с мужем по неосторожности напичкала ребенка препаратами. Мальчик доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.