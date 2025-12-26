Городовой / Город / В Петербурге появится армия электронных сыщиков: как камеры теперь увидят даже то, что скрыто
В Петербурге появится армия электронных сыщиков: как камеры теперь увидят даже то, что скрыто

Опубликовано: 26 декабря 2025 09:15
 Проверено редакцией
В Петербурге появится армия электронных сыщиков: как камеры теперь увидят даже то, что скрыто
В Петербурге появится армия электронных сыщиков: как камеры теперь увидят даже то, что скрыто
Городовой ру

В Санкт-Петербурге используют 20 тысяч современных камер видеонаблюдения для обеспечения порядка в городе.

В здании пресс-центра ТАСС прошла встреча, посвящённая итогам уходящего года и дальнейшим шагам по улучшению сферы жилищных и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге.

На конференции выступил Алексей Геращенко, занимающий пост начальника Государственной административно-технической инспекции. Он сообщил о масштабном расширении системы видеонаблюдения и внедрении нейросетевого контроля на улицах города.

По его словам, к 2026 году в Петербурге планируется подключить к сети нейросетевого контроля состояния городской среды ещё 90 тысяч камер.

В результате, общее количество таких устройств достигнет 110 тысяч. В настоящее время на страже порядка в Северной столице уже работает 20 тысяч камер, оснащённых «умной» системой обработки видео.

Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений, основанная на искусственном интеллекте, была использована для выявления незаконных торговых объектов.

В одном из случаев владелец земельного участка рядом с бывшим кинотеатром «Слава» был оштрафован после выявления нелегальных ларьков при помощи этой технологии. Инициаторы проекта считают, что такие меры повысят уровень благоустройства городских территорий.

Автор:
Юлия Аликова
Оцените новость Сообщить об ошибке
